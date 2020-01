Se toman recaudos en Rosario por la alerta de coronavirus

En Rosario, hasta este viernes, la ciudad estuvo controlando la situación respecto al coronavirus, debido a que varios barcos provenientes de China habían llegado a dicha ciudad en fechas recientes.

Afortunadamente, se descubrió que estos barcos llegaron antes de que fuera reportado el primer caso de la enfermedad, por lo cual no hay una mayor alarma. Sin embargo, los equipos de salud están atentos a la llegada de personas con síntomas de haberse contagiado.

Por lo tanto, ante el arribo de cualquier individuo proveniente de China con síntomas, los protocolos ya se encuentran en su lugar para actuar de manera acorde. En el aeropuerto y el puerto ya se prepararon para cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, que publicó un documento para profesionales con los pasos a seguir para el control y la prevención.

Los coronavirus son una familia de virus conocida por causar enfermedades respiratorias. Afectan a numerosas especies de animales. Algunos de estos virus –incluidos el recientemente descubierto en China, llamado 2019-nCoV– pueden afectar a las personas.

Gran parte de los coronavirus producen enfermedades leves a moderadas, como el resfrío común. Sin embargo, algunos tipos pueden provocar cuadros más graves como el síndrome respiratorio Agudo Grave (SARS) o el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), identificados en años anteriores.

En relación con la forma de transmisión, se investiga la transmisión de animales a humanos, a través de los alimentos, y se ha confirmado la transmisión de persona a persona. Sin embargo, los datos disponibles son limitados por ahora para establecer claramente el mecanismo de transmisión.

Los primeros casos se detectaron en diciembre en personas que habían estado en un mercado de pescado de la ciudad de Wuhan, China, donde también se venden otros animales –especialmente aves y serpientes. Como otros coronavirus, el 2019-nCoV es un virus procedente de otra especie que ha adquirido la capacidad de infectar a las personas. La especie de la que procede aún no se ha identificado.

La OMS emitió una situación de amenaza máxima pero no un alerta internacional, es decir, no declaró la pandemia: si bien el coronavirus circula en distintos continentes, todos los pacientes diagnosticados hasta el momento provenían de China, lo que quiere decir que no hay casos de origen en otros países.

Síntomas

El cuadro clínico puede incluir un espectro de síntomas, que incluyen desde los leves, como fiebre, tos, malestar general, congestión en la nariz, dolor de garganta, hasta síntomas graves, como dificultad respiratoria, respiración anormalmente rápida o incluso neumonía.

De regreso

También se destacó y se tiene en cuenta a nivel nacional que hay muchas personas que viajaron a China, antes del brote, por las festividades de Año Nuevo en ese país y deben volver luego de las fiestas. Hay un reglamento sanitario internacional que controla los aeropuertos y puertos.

Para los próximos barcos que lleguen a Rosario, los capitanes están obligados a reportar si existe entre la tripulación alguna persona con fiebre o problemas respiratorios. De ser así, los mismos serán atendidos al llegar en la unidad sanitaria de frontera y trasladados siguiendo todas las recomendaciones (incluido el aislamiento), en caso de confirmar el origen de los síntomas.

La incubación del virus es de 2 a 14 días. Por ahora, no habría riesgo de que lleguen personas contagiadas por esa vía, ya que el barco demora más, pero los viajes en avión son más preocupantes.