Suspenden el Octavo Motoencuentro en la ciudad de Esquel

A través de un extenso y detallado comunicado, desde Las Águilas MC Esquel, anunciaron la suspensión del Octavo Motoencuentro que se iba a realizar en nuestra ciudad.

El tradicional evento que reúne a gente de distintos puntos del país año tras año, se debía realizar los días 14, 15 y 16 de febrero próximo, pero finalmente se definió suspenderlo. A continuación, el comunicado con los motivos de la decisión:

Hola amigos y amigas motociclistas a todos los amantes de las dos ruedas, lamentamos tener que informar que nuestro Evento esta Oficialmente SUSPENDIDO, la verdad es que le pusimos todas las garras y corazón para poder realizarlo, pero lamentablemente eso no alcanzó.-

Tener que informar esto duele y molesta mucho, hace 7 años que venimos realizando nuestro Motoencuentro, le hemos puesto la mejor onda todos los años y ustedes nos han acompañado siempre. Nuestro encuentro siempre lo realizamos a pulmón, en Esquel, mi ciudad, nunca nadie aportó o colaboró con nosotros para que este evento tenga mayor éxito, en épocas mejores logramos tener casi 300 motos y mas de 400 participantes motociclistas, toda esa gente estuvo casi una semana en nuestra cuidad, ellos no solo estuvieron en el encuentro también hicieron uso de cabañas, departamentos, dormís y Camping, a su vez consumieron en nuestra ciudad, kioscos, almacenes, carnicerías, estaciones de combustibles, confiterías, restaurantes, pub, locales bailables, cervecerías, Parque Nac Los Alerces, ect. Por lo tanto hubo una importante afluencia tanto de gente y económicamente, todos ganamos, nosotros que nuestro encuentro sea un éxito y los prestadores turístico y de comercio también ganaron, nunca se les pidió ni tampoco salió de ellos, realizar un descuento para hospedarse al contrario, en ocasiones tuvimos que enviar motociclista a la ciudad vecina que es Trevelin, porque el factor ocupacional en Esquel estaba colmado.-

Nuestro Motoencuentro es realizado por motociclistas y para motociclistas, nunca lucramos al contrario contrajimos deudas y asumimos compromiso de terceros que después tuvimos que hacernos cargo nosotros, la gente que nos aportó el sonido (Esquel Mix), las bandas que tocaron en nuestro encuentro que por cierto le pusieron la mejor onda y no cobraron y así un montón de cosas que seria largo de contar.-

Hoy en ESQUEL no podemos hacer nuestro encuentro porque no tenemos un lugar donde realizarlo, no hay un Camping que pueda albergar tanta gente un lugar donde nuestra pasión por las motos no moleste a los vecinos con los ruidos, el lugar donde lo veníamos realizando, aparentemente no era rentable para el propietario y para nosotros el nuevo acuerdo tampoco nos servía, porque se perdía la esencia de nuestras juntadas, en pocas palabras era traer gente para que solo el ganara y ojo aclaro que es entendible para el propietario, dada que de su Camping el tiene sus ingresos, pero así nosotros no hacemos las cosas.-

Uds se preguntaran y ya me han preguntado varias veces y el Camping donde lo hacían antes? La Casa Estudiantil, ese era un lugar ideal no molestábamos a nadie estaba alejado de la ciudad y era en época de vacaciones por lo tanto no hay estudiantes, bien hace dos años atrás tratamos por todos los medios poder acceder a ese lugar, viaje varias veces a Rawson con Daniel y nos entrevistamos con las autoridades del Ministerio de Educación y nos tuvieron a las vueltas, hasta que se decidieron en autorizarnos hacer el evento en ese Camping, pero en ese momento nos encontramos con una “DIRECTORA” que hacia poco que se había hecho cargo, donde nos entrevistamos con ella, que en principio no nos quería atender, hasta que logramos una audiencia con ella, donde nos presentamos y le contamos como era nuestro evento y cual era la finalidad del mismo, después de varias reuniones idas y venidas NO LOGRAMOS poder convencerla y que nos ceda el lugar, en realidad no fue convencerla de nuestro evento, la verdad nos costó lidiar con LOS PREJUICIOS de esta señora, una docente con una mente muy cerrada donde se ve que miro muchas películas yanqui y se hizo la idea del motoquero como le llama ella, que somos de la peor calaña, la invitamos a nuestro evento para que ella viera que nuestro encuentro es familiar donde participa toda la flia del motociclista desde los mas pequeños hasta los abuelos, pero aun así no logramos sacarle los prejuicios algo que no esperábamos de una docente.-

Hoy después de mas de 2 (dos) largos años el Camping sigue cerrado, mas allá de los prejuicio de esta señora, lo que mas bronca da es que ese lugar es NUESTRO ósea de Esquel, de todosssss, dado que pertenece a la Municipalidad de Esquel, que se lo cedió al ministerio en comodato, para que en ese lugar funcione el albergue estudiantil el Camping es un complemento mas y que ni siquiera lo están explotando, que mas podemos decir, se lo trate de resumir lo mas posible, para que uds puedan entender nuestro MALESTAR y BRONCA.-

ESTAMOS A UN MES Y MEDIO DE NUESTRO MOTOENCUENTRO, CON LA INCERTIDUMBRE DE NO TENER UN LUGAR DONDE REALIZARLO Y SABEMOS QUE MUCHA GENTE QUERIA VENIR, PERO TAMPOCO PODEMOS JUGAR CON ESTAS COSAS, ASI QUE AMIGOS ESTAN A TIEMPO DE REPROGRAMAR Y PODER CONCURRIR A OTROS EVENTOS, PORQUE OFICIALMENTE EL NUESTRO QUE SE DEBERIA REALIZAR EL 14 – 15 y 16 de FEBRERO 2020 ESTA SUSPENDIDO.-

Esta demás decir que ya empezamos a trabajar para el 12 – 13 y 14 de febrero 2021, somos de Esquel, pero si acá no nos dan apoyo, si nos tenemos que llevar el motoencuentro en otra ciudad lo vamos hacer, gracias a todos nuestros hermanos/as motociclistas que nos siguen dando aliento y a no bajar los brazos.-