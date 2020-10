El presidente de la Legislatura, Ricardo Sastre, respondió a la nota firmada por los presidentes de bloque del PJ y Juntos por el Cambio. En ese texto, presentado de manera conjunta por Manuel Pagliaroni y Adriana Casanovas, señalaron que el vicegobernador había suspendido la sesión de manera unilateral y que no tenía las atribuciones para hacerlo.

"En primer lugar debo mencionar y negar enfáticamente que mi decisión haya sido intempestiva, antirreglamentaria y unilateral toda vez que el art. 176 del Reglamento me faculta a suspender la Sesión ante el desorden generalizado que existía dentro de toda la Legislatura Provincial y en especial en el despacho donde se estaba produciendo la Sesión", expresó Sastre en su documento. Seguidamente planteó que intentó llegar a un entendimiento con los trabajadores de APEL que se manifestaban y recordó que el personal de seguridad también se encuentra con medidas de fuerza.

"Asimismo entendí conveniente el no llamar a la fuerza pública con el objetivo de proceder al desalojo del edificio legislativo, a fin de no agudizar el conflicto social imperante en la provincia y enfrentar trabajadores con trabajadores".

El presidente del cuerpo legislativo destacó que intentó dar inicio a la sesión a las 9:25 y que consultó a los diputados si podían oírlo "por el ruido ensordecedor" que imperaba en el recinto: "Quienes respondieron la consulta realizada mediante el chat de la aplicación utilizada, manifestaron la imposibilidad de hacerlo". También marcó que no tenía posibilidad de trasladarse a otro lugar porque el reglamento para sesionar de forma virtual obliga a las autoridades a estar en la Legislatura.

"Durante más de media hora, intenté mediante el diálogo destrabar la situación y lograr el normal desarrollo de la sesión. No logrando ese objetivo, me vi obligado a suspender la misma, con el único fin de no elevar la tensión imperante en la Sala de reuniones donde estábamos trabajando", manifestó Sastre.

En este contexto, el vicegobernador expresó entender el reclamo por la deuda salarial y remarcó que tras consultar a los organismos laborales concluyeron en que "existe una imposibilidad legal de dictar la conciliación obligatoria para destrabar el conflicto, toda vez que el Estado–empleador- no podría obligar a trabajar a sus dependientes, existiendo la deuda antes mencionada".

Sobre el cierre dejó en claro que la sesión se dio por finalizada a las 9.54 de la mañana.

