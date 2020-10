Desde la Fundación Educativa Esquel, varios padres se reunieron para solicitar que sus hijos e hijas regresen a clases.

En una nota, le pidieron al intendente, Sergio Ongarato, que interceda para poder reabrir las escuelas y, especialmente, la Fundación Educativa.

Las cuotas están al día y los docentes cobran su sueldo, a diferencia de los estatales, pero, como en la Fundación la circunstancia es otra y la escuela tiene un protocolo autorizado por el HZE, además de instalaciones adecuadas.

“Lo único que falta es una respuesta de parte del Ministerio de Educación”.

Todo esto sería considerando que, en Esquel, no hay circulación del virus: “por ello no vemos la negativa por lo cual los alumnos de esta escuela no estén yendo”, expresaron, “habiendo un montón de actividades que están haciendo”.

La preocupación es la falta de interacción con otros niños de la misma edad y con las maestras. En el Concejo Deliberante, no obtuvieron respuesta y continúan a la espera.

“Los chicos han perdido prácticamente un año de escolaridad”.

También se generan inconvenientes a nivel laboral para padres que deben trabajar y no pueden tener a sus hijos en casa.