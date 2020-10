La respuesta de Quino a una niña que le pidió que siga dibujando a Mafalda

El 30 de septiembre de 2020 murió Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino. Fue uno de los artistas gráficos más importantes de nuestro país, creador de Mafalda, un personaje que acompañó la infancia de varias generaciones.

Ahora, una mujer compartió una carta que le respondió el caricaturista hace algunos años. "Desde que era muy chica me hago muchas preguntas, a los 13 años me enamoré de Mafalda, sus ironías, sus personajes, todo. Mi mamá tenía la colección original de todas las historietas. Cuando llegué a la última, desde mi ingenuidad le pregunté ¿me comprás otra ma? y me dijo -Ahí termina, Mafalda no se escribe más", contó.

"Totalmente indignada y absorta con esa respuesta, le escribí al brillante autor, como era posible tal cosa… (si, una carta ma-nus-cri-ta) con estampilla de papel. Me respondió esta maravilla, pasaron varios años para que entendiera el verdadero significado de lo que me estaba diciendo. ¡Gracias por tanto Salvador!", prosiguió su relato.

La carta de Quino decía: "Querida Marcela: gracias por tu carta. Mientras tenga lectoras como vos, Mafalda no desaparecerá. La dibujé hace 10 años. Imaginate a vos misma desde tus 3 años hasta ahora haciendo una misma cosa. ¿Hubieras sido capaz? Lo dudo. Vivir es ir cambiando. Además la vida nos cambia, queramos o no".

Pero eso no fue todo, porque acompañó el escrito con un divertido dibujo de Felipe, uno de los personajes de la tira. Mirá: