El concejal del bloque Cambiemos, Diego Austin, generó cierta polémica el jueves pasado en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel tras referirse a Juan Domingo Perón; luego de haber sido criticado por una publicación también referida al expresidente de la Nación.

En este contexto, el presidente del HCD, Alejandro Wengier, indicó que "si bien no comparto las palabras dichas, hay que aclarar que fue en el momento que cada concejal puede expresar su idea".

Un vecinalista de Esquel, presentó una nota en el HCD, firmada junto a varios vecinos, pidiendo la renuncia del edil Austin y manifestando dolor por las declaraciones.

Además, María Martínez, concejal del Frente Vecinal, envió una nota para reunirse en concejo en Comisión y analizar la situación de Austin, que podría ser sancionado por su conducta.

"Cuando los temas no son de relevancia, no acordamos la Hora de Preferencia porque cada edil expresa lo que considera pertinente para el día. No le voy a tapar la boca a ninguno de los concejales"