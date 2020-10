El Diputado Nacional Ignacio “Nacho” Torres, estuvo en la capital federal, presente en la marcha de autoconvocados, el “Banderazo por la República #12O”, donde marchó con el actor y político, Luis Brandoni, y el referente Hernán Lombardi entre otros.



Al respecto Torres manifestó que “es un honor compartir esta manifestación a favor del respeto por las instituciones y de todos los argentinos, acompañado de Luis Brandoni, un referente nacional del Radicalismo, y de la política del diálogo, del consenso”.



Asimismo, el ex diputado nacional por la UCR, envió un mensaje de esperanza a los Chubutenses a quienes pidió “no aflojar y estar más unidos que nunca”.



Por otro lado, Torres expresó que “en distintos puntos de nuestra provincia la gente salió a manifestarse, son vecinos de todo Chubut, empleados públicos, comerciantes, jubilados,estudiantes, etc. que están cansados de falsas promesas y de no tener lo más básico, como lo es cobrar en tiempo y forma”.



Finalmente, el diputado nacional dijo que “siempre con respeto y con cuidado, los argentinos y los chubutenses no podemos quedarnos sentados viendo como todo pasa y nada cambia” y agregó que “vamos a aprovechar cada espacio y cada convocatoria para visibilizar los problemas de los chubutenses y actuar para que lleguen soluciones concretas, no eternos anuncios en redes o diarios”.