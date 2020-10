Sobre el tema, Daniel Diaz Escobar, Secretario de la Cámara manifestó que “más allá de pedirles respuestas a los concejales sobre la declaración que firmaron, nos pusimos a disposición del Concejo para impulsar las actividades alternativas que tengan a la minería, parece mentira, pero cada vez que se habla de minería los políticos dicen que hay alternativas pero nunca dicen cuales son ni como desarrollarlas, es por eso que pusimos la estructura de nuestra cámara en la que hay profesionales, comerciantes, pequeñas y medianas empresas pero lamentablemente no escuchamos ninguna propuesta de los concejales”.

Sobre la declaración firmada en contra de la conformación de la Cámara de Proveedores mineros el Secretario sostuvo que “celebramos la invitación que nos hicieron pero nos hubiera gustado que fuera antes de haberse expresado en contra nuestra, porque primero nos rechazaron políticamente sin saber quiénes somos y después nos terminaron invitando” y agrego que, “quedo claro que algunos concejales ni siquiera sabían que habían firmado, uno de ellos nos hablaba de la comercialización de uranio y torio y nosotros no tenemos nada que ver con ese tema” .“No supieron darnos una explicación concreta sobre la declaración política que firmaron” finalizo.

Por su parte el Presidente de la Cámara sostuvo en una entrevista radial que “les explicamos que nosotros solo brindamos servicios a la actividad y estamos enmarcados en la ley 5001, nos salieron por la tangente, ellos quieren que la municipalidad no le den habilitaciones a las empresas mineras, a las empresas que contaminan, nos parece que no tiene sentido porque no fue lo que dice la declaración, la reunión concluyo en que pusimos toda la infraestructura de la cámara y toda la gente asociada a las pymes, nosotros con la estructura de más de 104 asociados y ver las alternativas a la minería”.

Al referirse al resultado de la reunión con los ediles de todos los bloques políticos que componen el poder legislativo en Esquel, Scinardo Tenghi remarco “no quedamos conformes con la aclaración que nos dieron, consideramos que es un acto de discriminación, atacan a la gente que opina diferente a ellos, no pudimos consensuar un concepto de lo que es la cámara, nos persiguen porque dice cámara de proveedores mineros, si hubiese dicho otra cosa quizás estaba de acuerdo, ellos dicen que promovemos la minería, estaba el pleno, el concejal Álvarez fue el que más hablo junto con Filipini, además de Liz Aguirre, les dijimos porque no nos habían recibido antes, no nos dieron ninguna explicación, solamente le recalcamos que aprobaron esa declaración y no nos recibieron, les pedimos que no nos estigmaticen, parece que no se puede hablar de minería en Esquel”.