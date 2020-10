Una familia más que reconocida en Esquel, más que nada en el colegio Salesiano: los Miloro. Once hermanos de entre 39 y 19 años, todos hijos de Victoria.

Este Día de la Madre, Victoria lo pasará con 8 de sus 11 hijos, ya que dos están en Buenos Aires y una en Puerto Madryn.

"Para mí, ser mamá de ellos es una alegría enorme. Me da mucha felicidad. Son lo que me impulsa durante todos los días. La mayor tiene 39 y el menor 19, yo tengo 61", dijo.

Además, sobre la cantidad de hijos juntos a su marido indicó: "Para nosotros fue una gracia de Dios, porque nunca nos faltó nada y siempre había para comer en la mesa aunque por ahí no era todo dinero, sino que lo que necesitábamos lo teníamos en cierta forma".

Por otra parte se refirió a la relación, al ser una familia numerosa: "Festejo numeroso, peleas entre los hermanos, pero se ve que se piden perdón. Aparte de pelearse, después buscan aclarar las cosas y unirse también. Hubo pelea de chicos, de grandes y ahora también. Entre los otros buscan que se amiguen también y que se tengan amor entre ellos. Que estén unidos. Después que hagan lo que a ellos les gusta hacer, cuando tenían que decidir una carrera o algo, que busquen lo que a ellos les gustaba".

Cristina

Una de las hijas de Victoria contó su experiencia: "Aprendés de todo y todos los días tienen alguna novedad. Nunca te aburrís. Hablás con la más grande o jugás con el más chiquito, le enseñás cosas. Está genial porque hasta en los días de lluvia tenés alguien con quien jugar. Tener una familia numerosa es lo mejor", expresó Cristina.

Además, Cristina también es madre: "Pensé que cuando tuve a mis hijos estaba preparada para eso, pero no. Es todo una novedad. Cuando tuve a mis hijos me di cuenta de todo lo que hacía mi mamá y no es lo mismo".

"Es la mejor. No me explico cómo hizo con tantos hijos para criarnos tan bien a todos. Estoy sorprendidísima y me encantó".

Por último, Cristina manifestó: "Me di cuenta que no es fácil, pero si le transmitís que se quieran entre ellos, que se cuiden, que hagan lo que les gusta. Van a haber peleas, es lo más normal, pero lo más importante es aprender a pedirse perdón. Eso hace que la familia se mantenga unida. Parece una palabra simple, pero no es fácil y con la paciencia que tuvo ella fue enseñándonos de a poquito".