Este viernes por la tarde, se realizó una reunión para responder varias dudas en relación a la concesión del CAM La Hoya. Recordemos que, en un informe reciente, la concejal Lis Aguirre había denunciado irregularidades respecto al cumplimiento del pliego de la concesión, como falta de intenciones de abrir la temporada, ausencia de inversiones previstas y falta de mantenimiento en medios de elevación, entre varios otros.

"Hemos entregado un patrimonio valuado en 1.500 millones de pesos a cambio de una confitería, mejoras de la playa de estacionamiento y publicidad: en eso se invirtieron 102 millones de pesos", había informado Aguirre.

También se había denunciado una falta de pago de los salarios a CORFO, correspondiente a los abocados al trabajo en el centro de esquí, que, hasta el 20 de agosto, no había ocurrido.

Gustavo Simieli, secretario de Turismo, explicó, en conferencia, que se resolvieron todas las dudas surgidas y que, en el transcurso de esta semana, se presentará a CORFO una respuesta de parte de la empresa concesionaria.

Por su parte, Sergio Ongarato aclaró que este año no se puede poner como muestra de la concesión, ya que el Cerro estuvo cerrado por una situación no dependiente completamente de la ciudad y que la temporada sí funcionó el año pasado, donde las inversiones desde el contrato hasta el inicio de la temporada fueron más notorias.

"Más allá de eso, creo que vale la pena hacer un poco de memoria y ver lo que era La Hoya para nosotros: todos los años veíamos que se perdían clientes, se perdían esquiadores que venían a La Hoya y que empezaban a elegir otros centros de esquí por diversos motivos: porque no había publicidad, porque no estaban los pases a la venta, no estaba la venta online y un montón de cuestiones", declaró el intendente.

"El último año de la provincia, La Hoya significó una pérdida para CORFO de 70 millones de pesos".

El intendente aclaró que esta opción continúa siendo más viable que la estatal. "La concesión ha sido una decisión acertada para el año 2019 y, en el año 2020, no la podemos evaluar porque no hubo temporada de invierno: y si queremos seguir evaluando la concesión, tendremos que esperar al próximo invierno y a los inviernos subsiguientes".