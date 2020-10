La jueza laboral Carolina Barreiro hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Educación en contra de la Resolución 168/20, que había dado de baja a docentes suplentes de los distintos niveles. Con este fallo el Ministerio de Educación debe reincorporarlos a todos.



El secretario general del SITRAED, Gerardo Carranza, recordó que la Resolución 168/2020 firmada por la ministra Florencia Perata el 10 de setiembre, se dejaba sin efecto otra la Resolución, la número 51/20, “que daba la continuidad laboral y el resguardo salarial a los docentes suplentes que por pandemia al 15 de marzo estaban en funciones. Esa decisión fue revocada por la ministra por lo que presentamos, junto a otros sindicatos docentes, un recurso de reconsideración con otro acompañado para que el gobernador Mariano Arcioni resuelva”.



El representante sindical recordó que entre marzo y abril se trabajó junto a la cartera educativa en diferentes herramientas y acciones que apuntaron a “dar protección laboral a los docentes que perdían su empleo en ese momento” acotando que “se dictó la resolución Nº 51/20 que se publicó en abril y daba protección y continuidad laboral a cientos de compañeros en esta situación de la pandemia”.



“El de reconsideración la ministra lo denegó y el otro el Gobierno todavía no lo contestó y como se vencían los tiempos presentamos un recurso de amparo con pedido de cautelar el cual, la jueza Carolina Barreiro, dictó un fallo de primera instancia haciendo lugar y garantizando retrotraer todo lo actuado por el Ministerio de Educación en lo salarial y laboral”.





El fallo expresa en parte de su texto que “hágase lugar a la medida cautelar peticionada y, en consecuencia, suspéndase cautelarmente la ejecución de la Resolución ME 168/2020, disponiendo la inmediata reincorporación de los docentes afectados, los que seguirán devengando y percibiendo sus salarios y gozando de la cobertura de la Obra Social correspondiente”.



Carranza aclaró además que la medida es de carácter colectivo, por lo que abarca a todos los docentes comprendidos en la resolución 168/20 por lo que el Gobierno “hoy debe dejar sin efecto las bajas y darle continuidad laboral a estos docentes que en algunos casos era el único ingreso que tenían”.



En relación a la cantidad de docentes alcanzados por la baja de sus licencias, Carranza comentó que la ministra fue cambiando la cantidad de afectados. “Nosotros siempre dijimos que eran centenares y la Ministra primero dijo que eran 300 y en las últimas declaraciones públicas habló de más de 600”.



El dirigente gremial consideró que “en este tiempo donde no hay certidumbre del reinicio de la escuela presencial, la Resolución 51/20 que había sido dejada sin efecto, estableció un tiempo de caducidad, hasta que volviera la escuela presencial y la motivación que tuvo la Ministra para dejar sin efecto esta medida no tenía nada que ver con lo que se establecía en su momento”. (Diario Jornada).