El secretario de Coordinación de Gestión y Finanzas, Matías Taccetta, dialogó con Red43 sobre la coparticipación del 7% del dinero que la provincia recibirá a través del Fondo Fiduciario de Nación.

"No lo he hablado con el intendente todavía pero creo que seguiremos con la postura que tuvimos en el anterior aporte, en el cual el municipio optó por no endeudarse", sostuvo el funcionario.

El contador remarcó que "no tenemos la necesidad y hay que aclarar que tiene una actualización por el índice del INDEC. Está ajustado por inflación".

"Creemos que no es conveniente, es una deuda de todos los vecinos que tarde o temprano habrá que pagar", insistió.