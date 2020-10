El ministro de Salud de la Provincia del Chubut, Fabián Puratich, habló esta mañana con Radio 3 y afirmó que próximamente se habilitará el turismo en la provincia, tomando diferentes precauciones.

"Vamos a tener temporada de verano con los cuidados y restricciones que correspondan", enfatizó Puratich. Asimismo, agregó: "El gobernador está gestionando la posibilidad de tener hospitales modulares".

De todas maneras, advirtió que no se pedirá PCR negativa. "El pedido a los turistas de la PCR es un gasto que no lleva a nada. Una PCR negativa no quiere decir que no tenga el virus", sostuvo.

En cuanto a la situación epidemiológica provincial, consideró: "En la zona del valle el crecimiento es más rápido y lo que tenemos que lograr es llegar a una meseta y sostenerlo. En octubre y noviembre será una época compleja, a diferencia de otras zonas donde se va a ir estabilizando".

Por otro lado, se refirió al caso positivo de Oscar Antonena, ministro de Economía provincial: "Se levantó con pérdida de olfato se hizo el estudio de antígeno y le dio positivo". A raíz de confirmarse el contagio del titular de la cartera económica, también aislaron a la ministra de Educación, Florencia Perata. "Tuvieron que hablar un tema que superó los 15 y quedó en aislamiento", especificó.