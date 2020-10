Sigue el reclamo por el pavimento en Los Sauces: el arreglo aún no tiene fecha

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Esquel, Julio Descalzo, habló sobre el reclamo de vecinos del barrio Los Sauces por el pavimento sin concluir y las malas condiciones en las que se encuentra lo que sí se realizó de la obra.

"Todavía no hemos tenido novedades de la empresa, seguimos insistiendo en que es la responsable de hacer el pavimento en los lugares que estaba defectuoso", explicó el funcionario. Aclaró que "sobre la otra media calzada la empresa insiste en que no ha recibido los pagos y no lo puede hacer si no le han pagado".

De todas maneras, aseguró: "Seguimos insistiendo en que hagan las reparaciones que corresponden por mal empleo de los materiales". Por el momento sigue sin definición cuándo seguirán los trabajos: "La fecha la tenemos que fijar para lo más próximo posible y aprovechar esta época del año en que se pueden realizar ese tipo de trabajos".

Además, Descalzo recalcó que la modificación a la ordenanza aprobada el jueves en el Concejo Deliberante, que establece que aquellos vecinos que no integran el consorcio deben pagarle al municipio y no a la empresa, no aplica para obras anteriores, sino a todas las que se hagan con esta modalidad desde su promulgación.