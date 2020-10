El presidente del Círculo Médico, Marcelo Mingo, se refirió al conflicto con pediatras que denunciaron esta mañana haber sido excluidos sin justificativo y de manera unilateral de la institución. En este sentido, expresaron su preocupación por no poder garantizar un correcto desenvolvimiento de los partidos en clínicas, ya que a partir de hoy no pueden atender por esta situación.

"Hubo un conflicto, ellos solicitaban un valor diferencial de consultas para su especialidad y el criterio de la Comisión Directiva es que el valor es igual para todos los especialistas, no hay diferencia. Consultamos a la Confederación Médica que nos dijo que no establecen ningún valor diferencial y el que figura en la página de ellos es orientativo que no fue aprobado por la Superintendencia de Salud", explicó Mingo. Aseguró que la respuesta de la CD fue negativa pero los pediatras no lo tomaron bien: "Comenzaron a tomar decisiones unilaterales como cortar la atención por obras sociales".

El doctor destacó que fue ese corte de la atención por obras sociales que llevó a tomar la decisión de sancionarlos: "El Círculo Médico se vio en la obligación de cumplir el estatuto, que dice que existe una obligación de cumplir los convenios firmados por el Círculo Médico y el incumplimiento implica una cesantía durante 6 meses". En ese lapso "pierden beneficios como figurar en el listado de prestadores"

"Las clínicas y sanatorios están dentro del Círculo Médico, estos profesionales quedaron fuera de los convenios".

"Lo único que hacen los pediatras en las clínicas es atender al recién nacido, en promedio es un parto por día y tenemos la capacidad de atender eso porque tenemos neonatólogos en el listado de prestadores", enfatizó Mingo. "Esta actitud es nueva y la asociación al Círculo es voluntaria. Si uno quiere cambiar la forma tiene que hacerlo desde adentro tratando de participar en la CD", consideró.

Por otro lado, aclaró que "el 60% de la atención de pediatras se realiza por la obra social SEROS que no se ve afectada, el resto ya las habían cortado ellos mismos". "En las clínicas realizan la atención del recién nacido, no tienen otro tipo de práctica", cerró.