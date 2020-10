En conferencia de prensa, el Dr. Emiliano Biondo informó que actualmente hay 105 contactos estrechos en total, incluyendo los 32 recientes que se desprendieron de la investigación realizada de los últimos casos.

"No tenemos identificado el origen de ese grupo, como tampoco el origen del grupo de la semana anterior, donde se vio afectado personal de salud"

Biondo indicó que se trata de dos agrupamientos sin nexo epidemiológico, lo que genera un riesgo mayor a lo que se venía manejando. Además, confirmó que "hoy tendremos más novedades. Hay varios contactos estrechos en estudio con síntomas".

"El último contagio fue en nuestra localidad, por lo tanto es a partir de un caso autóctono. No se han recibido personas de afuera. Estamos en suma alerta investigando los agrupamientos"

Seguidamente, el doctor mostró su incertidumbre, ya que 20 de las personas que surgieron como contacto estrecho ayer, son personal de salud. Por ello, el Hospital Zonal Esquel deberá informar cómo funcionará a partir de esto, teniendo en cuenta las bajas.

"Queremos seguir sosteniendo una región sin circulación comunitaria. Para ello necesitamos tomar ciertas medidas. Sabemos que cuando el virus comienza a circular, es muy difícil volver hacia atrás"

En la ocasión, se manifestó que se necesitan tomar medidas desde el punto de vista sanitario. Por ello, es que se está evaluando cómo instrumentarlas, apostando siempre, a la responsabilidad del ciudadano.

Reducir la circulación en la ciudad para no dispersar la enfermedad: "uno no puede en este momento abocar a la policía para que controle los DNI, horarios, etc., están con otras funciones".

En este marco, Biondo recomendó no ir a lugares cerrados donde haya mucha gente; y con respecto a los viajes y transportes, dejó en claro que se necesita seguir controlando a las personas que entran y salen de la región, ya que "la amenaza sigue estando".