El gobernador, Mariano Arcioni, deja atrás una semana en la suscribió un acuerdo con el gobierno nacional mediante el cual habrá un desembolso a favor de la provincia de 5.000 millones de pesos, y la autorización para la emisión de letras de dólar linked por 50 millones de dólares.



Si bien no son los montos que originariamente habían planteado sus ministros - por caso el secretario general de la Gobernación, Javier Touriñán, habla de 15.000 millones para salir de este ahogo financiero en un corto plazo - no es menor la cifra acordada con Nación.



El desembolso de 5.000 millones de pesos proviene del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias. Se concretará en tres cuotas de 2.000, 1.500 y 1.500 millones de pesos.



El gobernador Arcioni destacó “el valor del trabajo conjunto y el acompañamiento del gobierno nacional, que posibilitaron alcanzar estos acuerdos que permitirán paliar en parte la situación de desequilibrio económico y financiero de nuestra provincia”.



Ahora el ministro de Economía, Oscar Antonena, es el encargado de agilizar la llegada del primer tramo (2.000 millones) para sumar ese monto a los fondos propios para saldar cuanto antes los haberes y jubilaciones adeudadas.



Los anuncios que se vienen



Se especuló con la posibilidad de que el gobierno saldara una parte de los haberes del tercer rango del mes de julio el viernes pasado. Pero eso no sucedió y se debió a que el gobierno estudia minuciosamente un cronograma de pagos para anunciar y dar cierta previsibilidad a quienes dependen de los ingresos dependientes de las arcas provinciales, más allá del pago del tercer rango.



Es así que el gobierno estudia anunciar a comienzos de la semana venidera el pago completo del tercer rango, pasivos y activos del cuarto rango (ambos del mes de julio) y la cancelación del primer rango (activos y pasivos del mes de agosto) además del pago al personal sanitario y policial durante los próximos días.



Aunque del pago adeudado del medio aguinaldo no hubo mayores referencias, algunas voces del gobierno sostienen que sería conveniente cancelarlo en su totalidad (para que todos los estatales sin importar el rango al que pertenecen tengan algunos fondos en sus cuentas bancarias) lo que obligaría a la posible demora en el pago de algunos tramos correspondientes al mes de agosto.



Sueldos, cuestionamientos y medidas



Vale recordar que la Provincia paga alrededor de 62.000 salarios todos los meses entre la Administración Central (42.000), el resto de los poderes (2.800) y los jubilados (18.000), que en total significan unos 5.200 millones de pesos, que en promedio representan más de 83.000 pesos por empleado.

El rango más numeroso es el tercero, que reúne a quienes cobran entre 65.001 pesos hasta 150.000 pesos por mes. Son poco más de 27 mil agentes cuya masa mensual implica alrededor de 2.700 millones de pesos.



El rango cuatro, que incluye a sueldos de más de 150.001 pesos, es el menos numeroso (unos 2.700 agentes) pero en promedio cobran 288.000 pesos.

En tanto, en los poderes Judicial y Legislativo las erogaciones son también importantes. Según trascendió esta semana, en ambos poderes se desempeñan 2.700 personas que perciben en promedio 248.000 pesos por mes.



Mientras esta semana decenas de directores y directores generales junto a un nutrido número de asesores puso a disposición sus respectivas renuncias (a instancias de sus superiores) no fueron pocos los que se enteraron a fines de esta semana que deberían dejar sus cargos. En la mayoría de los casos, se trata de personal de planta que deberá resignar atribuciones e ingresos. Algunas remuneraciones que dejarán de existir oscilan entre los 30.000 y los 70.000 pesos.



No se descartan futuros recortes ni pedidos de renuncias.



Justicia y Legislatura



Mientras tanto, en los poderes Judicial y Legislativo, la falta de pago en tiempo y forma y la poca pericia que han demostrado algunos referentes, no permitió que avanzara el ajuste de sueldos, remuneraciones, pago de adicionales o suplementos en sueldos que no son para nada bajos.

Luego de una semana con cortes en las rutas provinciales, y no por controles para evitar la propagación del coronavirus, sino para manifestar por falta de pago de sueldos atrasados, se aguarda un inicio de semana con medidas que den calma al agitado panorama existente en la provincia, potenciado por la pandemia y sus impactos en todos los ámbitos de la sociedad.