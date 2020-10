Puede ser que la situación que se está generando en las últimas horas provoque cierta inseguridad e intranquilidad en las familias. Pero los clubes son un lugar de contención y de mucha seguridad, donde los protocolos se cumplen “a rajatabla”.

Por ello, los niños seguramente están protegidos allí, pero pueden llevar el virus desde su casa, por eso los cuidados tienen que ser muy extremos.

Y los cuidados arrancan desde la casa misma. No juntarse, no compartir vasos, cubiertos ni mate con gente que no es familiar.

Si eso se respeta de entrada, los chicos estarán bien cuidados y con esos cuidados podrán ir a los clubes.

Por eso es buena la idea de dejar los clubes y espacios, donde se practiquen deportes, abiertos, más cuando no hay clases, pero no hay que olvidarse de los cuidados. Tapaboca, sin contacto con los compañeros, manos fregadas con alcohol en gel, sin compartir botellas de agua ni otros elementos. El virus está dando vuelta por Esquel, pero extremando los cuidados, la vida puede continuar.

Precisamente en la mañana de hoy la titular del área de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Esquel, Mariela Sánchez Uribe, se reunió con representantes de diferentes clubes deportivos de nuestra ciudad y donde estuvo presente el Doctor José Tellechea, quien es integrante del Gabinete de Asesoramiento Deportivo.

Precisamente el facultativo brindó detalles sobre los distintos protocolos y cuidados que se deben tener a la hora de la práctica de deportes teniendo en cuenta el momento que está viviendo Esquel actualmente.

Sobre la reunión, Sánchez Uribe comentó que “la idea fue reforzar cuidados, protocolos y sobre todo el cuidar esta posibilidad de educar desde esta instancia, y a su vez estar junto a la comunidad”.

“Las entidades deportivas cumplen un rol fundamental a la hora de la contención de niños y adolescentes, por eso la necesidad de transmitir en forma conjunta que hoy más que nunca es fundamental ser respetuosos de las medidas sanitarias de bioseguridad”.