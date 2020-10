La policía secuestró un cuchillo en controles de saturación

En la noche de este viernes, se realizaron controles de saturación con dos móviles y varios efectivos policiales, con la colaboración de guardia de infantería de Esquel y personal de AURE.

En el operativo, recorrieron los barrios Cañadón de Bórquez, Don Bosco, Sitravich, Sudelco, Matadero y Ceferino.

Lograron identificar, como resultado de las pesquisas, a 13 personas en distintas infracciones.

En particular, en el barrio Ceferino, hallaron a 4 hombres y les realizaron un palpado de arma: uno de ellos llevaba un cuchillo de grandes dimensiones, que entregó al personal policial sin discusión. El hombre no se encontraba en estado de intoxicación o ebriedad, por lo cual no fue demorado.

El arma quedó secuestrada y las actuaciones se elevaron al juzgado de paz local.