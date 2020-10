Fallecimientos por coronavirus: están relacionados con el brote en el Hospital Zonal de Esquel

La pasada noche, hubo dos fallecimientos relacionados con el brote de contagios que surgió en el Hospital Zonal de Esquel. El epidemiólogo Emiliano Biondo expresó que los siete casos activos están relacionados con el hospital y hay mucho personal de salud aislado.

"Estamos haciendo los estudios en el resto del personal de salud, para tratar de ver cómo se dispersó o cómo se originó la enfermedad dentro del hospital".

Por ahora, la hipótesis más clara es que el primer contagio fue entre pacientes y a través de un paciente. Por ahora, no hay personal de salud afectado. El caso surgió desde Esquel.

Por ahora, hay dos conglomerados de contagio así que aún no se declara este tipo de circulación. También se debe tener en cuenta la cantidad de contagios que genere cada uno de estos conglomerados.

Actualmente, hay unos 7 u 8 contactos estrechos en estudio y se analizarán durante este fin de semana.

El doctor Biondo también aclaró que el personal del hospital tiene los cuidados correspondientes, pero "la particularidad es que eran pacientes que no tenían sospecha de COVID, y obviamente que han usado un equipo de protección de menor nivel, algún tipo de personal, no todos; entonces, son contactos de bajo riesgo, no son el mismo riesgo que tiene un contacto estrecho conviviente con una familia".