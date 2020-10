Luego de que la Secretaría de Trabajo decidiera no intervenir en el conflicto y no dictar la conciliación obligatoria solicitada por el municipio, el Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste, Antonio Osorio, se reunió esta tarde con el Intendente Sergio Ongarato, quien propuso iniciar una mesa de diálogo para buscar una solución definitiva al pedido de los pases a planta y la contribución patronal. Los trabajadores municipales estuvieron de acuerdo con esto y resolvieron en asamblea levantar la medida de fuerza mientras se lleve a cabo este acercamiento entre las partes.

En el marco de una asamblea que se llevó a cabo esta tarde en el patio de la Municipalidad de Esquel, Osorio informó a los trabajadores y trabajadoras municipales sobre la reunión que mantuvo con el Intendente Sergio Ongarato. “La Secretaría de Trabajo no va a intervenir y no va a llamar a conciliación, así que nos deja sin ningún tipo de herramienta para sentarnos a hablar”, explicó.

Frente a esto, el dirigente sindical comentó que se comunicó con Ongarato para mantenerlo al tanto de la situación, ya que él había solicitado la intervención de la Secretaría de Trabajo, y decidieron reunirse para acercar posiciones. “Nos pidió que abramos una mesa de diálogo con el mismo esquema de conciliación para sentarnos y ver si nos podemos poner de acuerdo en estos dos temas: la contribución patronal y los pases a planta, ya que están objetando algunos nombres porque no comparten criterios”, indicó.

Asimismo Osorio manifestó que el intendente le pidió que si iniciaban una mesa de diálogo para buscar una solución definitiva no hubiera conflicto de por medio, como si se hubiera dictado la conciliación obligatoria. “Nos pidió que tengamos el gesto de aceptar esto y que mientras tengamos la mesa de diálogo no haya conflicto y si no llegamos a un acuerdo quedamos libres nuevamente de comenzar una medida de fuerza”, explicó.

Agregó que “la idea es juntarnos a primera hora de mañana y empezar a definir el tema de los listados de pases a planta”.

Los trabajadores y trabajadoras municipales resolvieron levantar la retención de servicios e iniciar una mesa de diálogo con el Ejecutivo Municipal a la espera de que se solucione el conflicto y se de respuesta a sus reclamos.