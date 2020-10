El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, habló esta mañana sobre la vuelta al diálogo con SOEME. Tras una conversación que mantuvo ayer con el secretario general del gremio, Antonio Osorio, se levantó la retención de servicios a partir de hoy.

Ayer, el mandatario había pedido formalmente que se dicte la conciliación obligatoria pero esa solicitud no prosperó. Así las cosas, y tras "una reunión por iniciativa de ambas partes" acordaron generar la instancia de diálogo de forma voluntaria.

Los ejes de la discusión son el 2% de contribución patronal al sindicato y el listado y la forma de cerca de 60 pases a planta. "Por el tono de la reunión de ayer soy optimista de que vamos a poder llegar a un acuerdo", sostuvo Ongarato.

"Todos los sindicatos con personería gremial reciben un aporte patronal y son fondos que quien contrata al empleado aporta al sindicato", explicó el intendente. El conflicto con SOEME es que no cuentan con la personería gremial: "No niego la existencia de SOEME que como organismo que representa a los trabajadores municipales hace más de 30 años. El problema es que para hacer los pagos como corresponde hace falta tener la documentación respaldatoria y por diversas razones no han logrado obtenerla". "Está en trámite, sabemos que se han hecho las gestiones y yo incluso les ofrecí colaborar. Es un tema complejo que tiene que ver no con decisiones políticas sino con la vida sindical en nuestro país en donde hay actores que exceden a un intendente municipal", subrayó.

Remarcó que "en una negociación se barajan todas las posibilidades y buscamos todas las alternativas para llegar a un acuerdo". "Necesitamos la certeza de que ni el secretario Taccetta ni yo vamos a tener un reclamo del Tribunal de Cuentas por hacer este pago", añadió la máxima autoridad municipal.