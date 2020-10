El presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena en CABA y, además, definió cuáles serán las medidas para el resto del país.

Explicó que, en una charla por Zoom realizada junto a todos los gobernadores, se pactó que la próxima etapa se encare en conjunto. En principio, se dispondrán, en distintos departamentos de 18 provincias, “medidas que permitan una disminución intensa y transitoria de la circulación de personas durante los próximos 14 días”.

“Eso no quiere decir que vamos a parar el aparato productivo, la economía: quiere decir que, que los que no tengan que circular, que no circulen”.