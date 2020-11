Comodoro Rivadavia vive una "situación crítica" en lo que a realidad sanitaria refiere. En el último reporte, re informaron 222 nuevos casos de covid-19 y un par de personas fallecidas, entre ellas, un reconocido médico terapista, a quien despedirán con una caravana desde las 15.30 de este martes, desde Yrigoyen al 300 hasta el cementerio.

"La situación es bastante crítica en lo que tiene que ver con ocupación de camas de terapia intensiva, no solo Hospital Regional, sino también en el Alvear, Clínica del Valle y el Sanatorio La Española", nos detalla Ornella, refiriendo que la localidad cuenta con aproximadamente 48 camas.

El Hospital Regional cuenta con 8 camas covid y 3 no covid; además, se agregaron 4 camas más.

El Hospital Alvear cuenta con 9 camas en el sector covid; 8 se encuentran ocupadas. Además, hay 4 en el sector no covid.

El Hospital Del Valle cuenta con 6 camas en el sector covid y 6 en el sector no covid.

El Sanatorio La Española tiene 4 camas en el sector no covid y 6 en el sector covid.

"Todo se encuentra lleno; casi todos los días los casos confirmados superan las tres cifras"

El ministro de Salud, Fabián Puratich, confirmó que "al pasar el Departamento Escalante al distanciamiento y salir del aislamiento la circulación por DNI deja de tener vigencia" en Comodoro y Rada Tilly. En este contexto, resta esperar si habilitan otras actividades o se extienden horarios.

Por último, Ornella nos detalla sobre el funcionamiento del Plan DetectAr en Comodoro, el cual ha permitido aislar rápidamente a personas con síntomas y a sus contactos estrechos. Mirá el video.