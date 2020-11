IFE: Unas 79 mil personas cobraron el beneficio en Chubut

El Gerente de Anses en Esquel, Julio Padín, dialogó con Red43 sobre lo que ha sido el cobro del IFE en la provincia del Chubut.

En este sentido, detalló que unas 79 mil personas cobraron los beneficios. A este número hay que multiplicarlo por tres, teniendo en cuenta que hubo tres etapas del ingreso.

Con respecto al IFE 4, Padín resaltó que no hay información oficial, solo los trascendidos del Ministro Martín Guzmán; quien subrayó que "el IFE sirvió muchísimo. Protegió a gente que estaba en una situación muy dura. Generó un efecto real en la economía e implicó un esfuerzo importantísimo. Las medidas de protección social van evolucionando. Hoy no es el momento de un IFE 4, así como no es el momento de otras cosas, porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad".