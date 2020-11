"La mayor preocupación es la gente que venga de Comodoro o de Trelew"

El intendente Sergio Ongarato habló hoy con los medios de comunicación sobre la apertura turística anunciada por el gobierno provincial. En este sentido, subrayó que están trabajando intensamente para elaborar estrategias que hagan convivir al turismo con la necesidad de mantener la situación sanitaria favorable.

"Ayer por la tarde tuve la primera reunión oficial con Salud para hablar del tema, viendo los pro y los contra, los riesgos, las situaciones que pueden darse a partir de la apertura como está dada por nación y provincia", explicó el mandatario esquelense. "Hay un montón de cosas que estamos averiguando y la Secretaría de Turismo está trabajando intensamente con el sector evaluando qué reservas hay, porque aunque parezca mentira hay reservas, hay consultas de muchos chubutenses y argentinos que quieren venir aquí para el verano", resaltó.

Sostuvo que "el turismo de este verano no va a ser igual que el de los años anteriores". En este punto, reveló: "Me decían que están preguntando para reservar por 10 o 15 días en Esquel cuando antes era un promedio de 3 noches. Hay muchas cosas que van a cambiar". "Eso trae ventajas y desventajas. Nuestra región está catalogada prácticamente libre de Covid, esto la puede hacer muy atractiva para que el turista decida venir aquí y estar tranquilos en cuanto a la situación sanitaria", indicó Ongarato.

Sin embargo "puede tener el problema de que venga gente con Covid y empezar a tener circulación comunitaria". "Es un esfuerzo de ocho meses trabajando en conjunto provincia y municipio, logramos los controles en la portada y hoy no tenemos circulación viral. Solo hicimos una restricción por DNI que el martes vamos a poder levantarla si no existe ningún contratiempo, pero esto puede cambiar si no hacemos las cosas bien con el turismo y es lo que estamos estudiando", evaluó el intendente de Esquel.

"Vamos a encontrar la forma de que podamos hacer compatible el turismo de algún tipo y seguir con el estatus sanitario de este momento".

"Lo que deja más tranquilo al sector de Salud es que el ingreso sea con PCR más aislamiento pero sabemos que para el sector turístico no sería compatible. Nadie quiere estar 7 días encerrado en un establecimiento hotelero", comentó. Dejó en claro que "no hay nada definido": "Puede ser que se permita salir a recorrer algunos lugares en la primera semana y después ir al centro de la ciudad".

"Entre todos logramos no tener circulación comunitaria ni en nuestra ciudad ni en nuestra región. Podemos presentarnos ante el resto del mundo como una zona segura o libre de Covid", insistió Ongarato. Agregó que en este momento "la mayor preocupación es la gente que pueda venir de Comodoro o de Trelew, dentro de nuestra provincia donde la curva de contagios está en aumento" y no aquellos que lleguen de Buenos Aires.

"La estrategia no es solo de Esquel, tiene que ser regional".

En este sentido contó que ya estuvo conversando con intendentes de la zona para que la estrategia sea mancomunada. Si bien con la primera etapa comarcal no habría problemas porque "estamos en la misma situación sanitaria", es probable que exista una reunión entre los mandatarios de la zona la semana que viene para definir criterios en conjunto.