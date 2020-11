La demanda de los seguros de cobertura para las personas, tanto de vida como de retiro, crecieron en promedio un 20% tras la llegada del coronavirus, como una reacción a buscar productos de protección ante la incertidumbre que generó la pandemia, situación que desde las compañías líderes reconocen haber tomado en cuenta para reforzar sus canales de venta.



Desde la Asociación Civil de Aseguradoras de Vida y Retiro (Avira) destacaron que el cumplimiento del pago de los siniestros presentados producto del fallecimiento por Covid, fueron pagados por las aseguradoras en una curva creciente que aún no acompañó la baja del número de casos que informa el Gobierno oficialmente.



"Por ahora esa curva de pagos no dejó de crecer. A partir de julio se aceleró y aún no hemos logrado que se revierta", explicó Maria Ines Guzzi, presidenta de Avira.



La ejecutiva explicó además que la primera acción del sector fue chequear que la pandemia no fuera un riesgo excluido, y en aquellos casos que figuraba como exclusión, o bien se eliminó o se suspendió temporalmente. "Con lo que todas las compañías cubrimos el riesgo Covid", dijo.



Algunas aseguradoras consultadas por Télam indicaron que no hubo mayores demandas de rescates a las del promedio histórico del sistema, mientras que otras acompañaron la necesidad de sus asegurados y hasta redujeron los costos de cancelación del contrato en los casos que necesitaban hacerse de los fondos.



"Hubo rescates parciales o totales producto de la cuarentena debido a la disminución del ingreso familiar por la suspensión de actividades comerciales. Por eso, en nuestro caso bonificamos los gastos ante pedido de retiro o rescates", dijo Gabriela Marchisio, gerenta de Seguros de Personas de Sancor Seguros y Prevención Retiro.



Por el contrario, en Prudential Seguros "el promedio de bajas por mes entre enero y octubre de 2020 fue menor al registrado durante el mismo período del año pasado", señaló Mauricio Zanatta, presidente y CEO de esa aseguradora.



Tanto en MetLife como en Swiss Medical, ambas operadoras del rubro vida, señalan un crecimiento en torno de 20%; y en Orígenes, que lo hace también en retiro, el salto fue aún mayor.



Seguros de vida y de vida con ahorro



"En MetLife hemos notado que en el caso de los seguros de vida y vida con ahorro ha habido aumento de 20% en el interés. La gente busca asesorarse y conocer más. Hemos logrado durante este año sostener los niveles de venta y la prima promedio, e incluso conseguimos más referidos por parte de clientes", aseguró Vanesa Kahrs, gerenta de Estrategia de MetLife Argentina.



En la misma línea se expresó Marchisio, de Sancor Seguros, quien indicó que tras los rescates iniciales comenzó una tendencia creciente en el interés por estas pólizas que "se mantiene, superando el cierre de operaciones en cerca de 30% por encima de los números previos a la pandemia".



Parecidos son los resultados anuales de Swiss Medical Seguros, que presentó un incremento de 33% interanual para el período enero-octubre de 2020 respecto del año anterior, según indicó María Inés Guzzi quien, además de presidir la cámara sectorial, conduce la firma de seguros de SMG.



En Orígenes las consultas por seguros de vida subieron 25% mensual y las ventas lo hicieron 20%, mientras que en el rubro de retiro individual donde la firma desarrolló nuevas estrategias de captación de clientes individuales y la participación de la firma era baja, las consultas crecieron 120% y las ventas 100%.



Álvaro Toricez, gerente comercial, explicó que el despegue de este producto se vinculó con el cambio en la forma de comunicar el producto, lanzamientos de nuevas campañas y con el foco puesto en el canal digital. "Por ejemplo participamos en Cyber Monday invitados por Mercado Libre", explicó el gerente.



Por otro lado, asocia el crecimiento a "la necesidad de la gente de contar con una herramienta de ahorro en un contexto de restricciones de acceso al dólar como reserva de valor, y por causa de la pandemia, muchas familias empezaron a contar con dinero que antes destinaban a actividades que este año no se han podido hacer como salidas, comidas, viajes".