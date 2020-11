El ministro de Economía habló hoy sobre la renegociación de la deuda internacional, luego de que el sábado se anunciara un principio de acuerdo con los bonistas.

En diálogo con la televisión pública provincial, el funcionario remarcó que "para poder reperfilar el BOCADE necesitamos el 75% de adhesión. Es una estructura con un fideicomiso, no es algo sencillo. Viene sellado con un contrato de 2016 por 650 millones de dólares". "Próximamente se va a anunciar el paso que sigue que es el lanzamiento de la oferta para ver si luego de unos días se logra el acuerdo con el 75% de los tenedores de bono", explicó.

"Es un paso muy importante que estamos dando y era necesario. Esta estructura se hacía inviable de poder pagar".

"En 2016 se cerraron compromisos de pago de 39 millones de dólares. En octubre lo pagamos y para enero la expectativa es lograr esta mejora y llevar el plazo que es el 2026 al 2030", detalló el ministro. Asimismo, afirmó que esto permitiría "generar regalías propias del gobierno que se pueden utilizar por ejemplo en el pago de salarios. Hoy la totalidad de regalías al estamos abocando a pagar esta deuda". "Estamos logrando una mejora para los próximos 3 años. Necesitamos tener alivio financiero. Si logramos este acuerdo vamos a tener una mejora de los ingresos y así podremos afrontar la masa salarial que día a día nos preocupa", evaluó Antonena.

Por otra parte, aclaró que la tasa de interés no se modificará: "En el 2016 se cedieron irrevocablemente las garantías hidrocarburíferas y los tenedores de bono no están dispuestos a bajar la tasa que se fijó. Más allá de que el financiamiento sea diferente no están dispuestos, la opción es seguir como estamos". "El trabajo que estamos realizando desde la gestión de Mariano Arcioni es poder llegar a un convencimiento de que necesitamos más plazo pero la tasa tiene que mantenerse en lo que se fijó", recalcó el titular de la cartera económica.

Consultado por la continuidad del pago de salarios, luego de que a principio de noviembre consiguieran abonar una masa salarial completa, dejó en claro que la intención es seguir pagándole a todos los agentes al comienzo del mes. "Todas estas acciones tienen que ver con lograr la previsibilidad para pagar los salarios en tiempo y forma. La expectativa es continuar en diciembre e ingresar al 2021 con una mejora financiera pagando la totalidad de los salarios", aseguró.

"El objetivo es seguir pagando masas salariales completas y la reestructuración deuda viene a colaborar con tener más ingresos para afrontar estas obligaciones".

Respecto a los haberes atrasados y el aguinaldo de junio, al que se sumará el de diciembre, no dio mayores precisiones pero subrayó que "en la medida que ingresen los fondos vamos a ir cancelando".