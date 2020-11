La pupila de Jorge Heitzmann, Marcela González Córdoba, tomó exámenes de graduación a sus tres alumnos que forman parte de la nueva escuela de Judo que funciona en Kiap Alto Rendimiento.

Precisamente cambiaron de graduación, aunque todavía están en etapa de iniciados, los jóvenes judocas Cecilia Godoy, Marcelo Vera y Nicolás Martínez.

La Escuela de Judo que funciona en Kiap Alto Rendimiento, abrió en el invierno y se desarrolla los lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 horas, en tanto los sábados hay un estímulo más a partir de las 16.30 horas.

La colombiana Marcela González Córdoba conoció al judo gracias a su madre, cuando apenas tenía 11 años, además está realizando el Doctorado en Ciencias Biológicas y, según lo dijo, “el amor me trajo a la ciudad de Esquel”.

- ¿Cómo surgió la posibilidad de que vos te sumes al plantel de instructores de Kiap Alto Rendimiento?

- Yo fui a Kiap a empezar las prácticas de Taekwondo, con la Sabón Cecilia Godoy y ella supo que yo practicaba Judo y que había pasado a cinturón negro con el Sensei Jorge Heitzmann y entonces le pregunté si ahí en Kiap había Judo y me dijo que no.

Lo que pasaba es que por la pandemia no podíamos entrenar en la Residencia Deportiva (NR: recordemos que Heitzmann por la edad, es una persona de riesgo y no se le permite su trabajo bajo la órbita municipal) y me contacté con Patricio Serna para ver la posibilidad de sumar el Judo a este lugar.

-¿Y cuándo ocurrió esto?

- Y fue en el invierno cuando comenzamos con el taller de Judo. Me contacté con Patricio Serna, quien es encargado de Kiap y comenzamos el taller con un pequeño grupo, los días lunes, miércoles y viernes desde las 8 de la mañana.

Por aquel entonces los días eran muy cortos y estaba muy oscuro. La gente no se copaba mucho en ir a practicar tan temprano y ahora, que los días están más largos, esperamos que se sumen más alumnos.

-Hace unos días se llevaron a cabo exámenes de graduación. ¿Quiénes participaron de estos exámenes?

- Precisamente los tres alumnos que tengo en Kiap. Quienes rindieron fueron Nicolás Martínez, Cecilia Godoy, quien también es mi Sabón en Taekwondo) y Marcelo Vera. Marcelo ya había practicado judo con el Sensei Heitzmann, pero no podía seguir en ese grupo porque trabaja en horas de la tarde. A ellos yo les propuse hacer el exámen porque vi que estaban listos para ascender de nivel.

Cecilia y Nico son de iniciación, en tanto Marcelo tiene un poquito de nivel más avanzado aunque también es de nivel inicial.

-¿Qué es lo que te ha dicho Patricio Serna sobre el taller que estás brindando?

- Mirá, Patricio tiene una visión muy ambiciosa en buenos términos. Él quiere, de su Centro Deportivo, un lugar de grandeza y que no solo se acerquen personas grandes para la práctica del deporte, sino también que se sumen niños que con el tiempo puedan tener resultados por demás altos.

-¿Cómo llegaste a Esquel y cómo llegaste al judo?

-Al Judo llegue por mi mamá, porque ella es profesional en el deporte y la actividad física y dentro de su carrera de grado estuvo trabajando con el Judo. Le gustó este deporte y me propuso a mí que lo practique. Yo me sume a los 11 años a la práctica de este deporte, me gustó y me quedé hasta el día de hoy. Y te cuento que a Esquel me trajo el amor.

Ante la consulta si ella tiene como idea quedarse en Esquel o recorrer otros lugares para vivir, destacó que está abierta a cualquier oportunidad por si en el día de mañana tiene que salir de la ciudad.

Claro que por lo menos estará tres años más en Esquel, ya que está realizando el Doctorado en Ciencias Biológicas.

“Apenas llegue a Esquel me puse a buscar una escuela de Judo para practicar y conocí al Sensei Jorge Heitzmann y al resto del grupo y en verdad es un grupo muy chévere”, destacó con suma alegría.