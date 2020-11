Leonardo Miranda vuelve a presentarse hoy luego de una larga inactividad por la pandemia. Será a partir de las 21:30 por streaming. En diálogo con Red43, el artista adelantó que tratarán de hacerlo "como si estuviéramos en el escenario" y brindarán más de una hora de show.

La entrada sale $300 y "lo puede ver toda la familia". Los tickets se adquieren en en la web https://alpogo.com/. En ese portal se encuentra el show y los medios de pago.

"Me cuesta muchísimo adaptarme a la tecnología, pero siempre hay gente que me ayuda, esto de trabajar sin público como ahora y hacer un recital en un escenario va a ser muy difícil. Si bien la gente está del otro lado no está acá".