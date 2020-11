Afirman que la inflación trepó un 4500 % en los últimos 13 años

Los datos surgen de un relevamiento del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), tomando en cuenta los precios de los productos de mayor consumo entre los argentinos. El informe señala que “con lo que cuesta hoy apenas un café con tres medialunas, hace poco más de una década se podían llenar más de cinco changos con mercadería”.

El organismo reveló que el estudio de precios se realizó entre el 1 y el 15 de noviembre pasado, comparativamente con el mismo período del año 2007”. Se efectuó de manera presencial sobre unas 116 sucursales de las principales cadenas de supermercados en el ámbito geográfico de la Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe y Mendoza. También “se relevaron sus portales de ventas online y las diferentes revistas de ofertas semanales.

El trabajo detalla que “se tomaron en cuenta los precios del año 2007 en los 28 productos de mayor consumo (incluyendo los que integran la canasta básica) como ser: carne vacuna, cortes de cerdo y pollo, leche entera, yerba, queso cremoso, jamón, legumbres enlatadas, atún, duraznos en lata, frutas, verduras, hortalizas, gaseosas, agua mineral y jabón de lavar la ropa, y se los cotejó con los valores de los mismos artículos en la actualidad”.

Miguel Calvete, Presidente del organismo de estadísticas a cargo del informe, detalló que “en noviembre de 2007, el costo total para adquirir los 28 productos era de $106,74, mientras que en 2020, el precio asciende a $4929, reflejando un diferencial de $4822,26 en los últimos 13 años, con un incremento promedio ponderado del 4500%”.





El precio de la lechuga

Pero eso no es todo, en algunos casos, el trabajo muestra que hay productos que registran incrementos mayores aún, como el caso de la lechuga criolla, que pasó de costar $0,98 en 2007 a $90 este año, registrando un 9000 % de incremento en los últimos 13 años. Otro caso es el del atún en lata, que pasó de $1,99 a $80, mostrando un incremento del 6000 %. Por último, se puede mencionar la estampida de la cerveza en botella de litro, que pasó de $1,99 a $102, con una suba del 5200 %. (Se adjuntan imagen con precios completos).

Para Calvete, los datos muestran que los precios han ido acompañando progresivamente la suba del dólar porque explicó que “en 2007, los 28 productos costaban u$s 33,67, con una cotización del dólar de u$s 3,17, mientras que hoy, los mismos artículos cuestan u$s 30,80, con una cotización promedio de $ 160”.

Para el especialista en consumo, esto último da muestra de dos cosas: por un lado, señala que “los precios de los alimentos están íntegramente relacionados al precio del dólar estadounidense, y, por el otro, que los precios aún van a subir más, porque todavía hay un diferencial de u$s 2,87 entre ambos costos”.



Especulación

Por su parte, el titular de INDECOM consideró que “estas subas exorbitantes tienen un porcentaje muy alto de especulación entre los industriales, mayoristas, distribuidores y supermercados de grandes cadenas” porque explicó que “siempre incrementan los precios siguiendo la teoría del “por las dudas”. También señaló que “los industriales y supermercadistas aumentan los precios cuando sube el dólar, pero hacen caso omiso cuando la moneda norteamericana registra una baja”.



Finalmente, Calvete reiteró que “es necesario exigir una mayor regulación del Estado a través de los organismos que corresponda” porque afirmó que “la concentración en las grandes industrias y cadenas de comercialización provoca la formación de precios o mejor dicho la deformación, que contribuye al crecimiento del proceso inflacionario y a situaciones de especulación que generan incertidumbre en el mercado”.