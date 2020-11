"Esta disociación entre el turismo y salud nos hace mal"

Javier Comparada, presidente de la Asociación de Comerciantes y Afines, se refirió a los desacuerdos públicos surgidos últimamente entre el Área Programática y el sector turístico con respecto a las medidas a tomar en la temporada de verano.

Al respecto, lamentó que existan estos inconvenientes porque "podríamos llegar a arribar a soluciones en conjunto". "Esta disociación entre el gobierno municipal o el turismo y salud nos hace mal como comunidad", consideró.

En este sentido, sostuvo: "Especialmente nos hace mal al sector turístico porque la inmensa mayoría de la comunidad puede llegar a leer que estos son 4 o 5 gatos locos que viven del turismo y no les importa la salud". "Los que vivimos del turismo sabemos que no es así. Sabemos que es importante para la comunidad y que la situación de muchos prestadores turísticos es desesperante", aclaró Comparada. Para el comerciante gastronómico "eso mismo tenemos que trasladárselo a la comunidad con información certera para que comprendan cuál es el estado catastrófico".

"Desde el sector turístico necesitamos la empatía de la comunidad, que la sociedad entienda que la situación nuestra va camino a la ruina".

"La gente está tan concentrada en la cuestión de salud, que a veces da miedo, que por ahí las otras cosas cuesta más verlas", evaluó.

De todas formas, analizó: "No me parece que sea el medio llevar adelante una iniciativa sin el aporte de la salud. Deberíamos tratar de compatibilizar con salud algunas medidas que obviamente no es la cuarentena, porque un turista no puede venir y hacer cuarentena". "Si hay buena voluntad y nos sentamos con el sector salud, nos van a dar una mano. Con algunos cuidados y restricciones vamos a poder abrir en comunión", resaltó.

"Nosotros tenemos que entender que cualquier caso de un turista que venga con Covid lo van a tener que sostener ellos y son los que se van a exponer. La desesperación es mutua pero no me parece bien que exista esta puja", concluyó.