Andrea Caripán es una referente del movimiento trans en la provincia de Chubut y conversó con Red43 sobre la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, que fue el pasado 20 de noviembre. Esta jornada es en recuerdo de personas trans asesinadas por transfobia o por las diferentes complicaciones que atraviesan en el día a día, por ejemplo a raíz de las dificultades de acceso a la salud.

Andrea además, se encuentra en la costa provincial abocada a diversas actividades de carácter social, con la idea de venir a la ciudad de Esquel en los próximos días.

"Estoy dando cursos sociales a través de cualquier aplicación, a gente que necesita capacitarse o formarse. También tengo un programa de peluquería para poder presentarlo en Esquel; voy a tratar de ir, estoy hablando con gente de los barrios Matadero, Ceferino y Rural Vieja"

Andrea detalla que tiene la idea de implementar el programa, con un cupo de 10 personas; dos de cada barrio, destinado a quienes quieran insertarse en el mundo laboral de la estética capilar. Ese mismo programa, podría adaptarse a personas trans, mediante una gestión en el municipio.

"Voy a tener un recorrido en diciembre por Esquel; trabajo social y conociendo gente que me ha contactado por diversas problemáticas. No solo me ocupo del mundo LGTB, sino de todas las personas que me necesitan. En mi comercio tengo un comedor, una despensa comunitaria y hasta ha sido hospedaje para chicos en situación de calle"

Andrea no perdió la oportunidad para referirse a la situación que atraviesa la provincia del Chubut: "se han olvidado del votante y se ha visto afectada mucha gente. Yo he tenido que asistir a personas mayores en estado de abandono. Tenemos que empezar a hacernos cargo de lo que ocasionamos cuando se promete algo y no se cumple. La gente toma las promesas con esperanzas; después aparecen problemas como el abandono, la seguridad y la salud".