La Senadora Nacional chubutense del Frente de Todos, Nancy González, anunció a través de su cuenta de Twitter que dio positivo de Covid-19 luego de realizarse el hisopado.

"En el día de ayer me hice el hisopado y me dio positivo de Covid-19, me encuentro bien, con síntomas leves.

No tengo contactos estrechos ya que hace 10 días me encontraba aislada en mi casa.

Les pido a todos y todas que se sigan cuidando. Quédense en sus casas todo lo que puedan"