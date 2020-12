El presidente del Club Belgrano manifestó que están ansiosos para el regreso de las actividades de fútbol. El dirigente comentó que en El Maitén y El Bolsón ya se han jugado campeonatos y que desde la Secretaría de Deportes enviaron una nota al municipio para la habilitación.

"Llevamos muchos meses. Es entendible la decisión de las autoridades, pero en El Bolsón y El Maitén hubo un torneo de fútbol y nos parece bien. Con los controles que se tienen que hacer, me parece que estamos en condiciones de que se habilite para empezar a tener contacto físico. No digo hacer un torneo oficial, pero sí empezar la actividad. Se están haciendo entrenamientos, pero estaría bueno pasar a otra etapa. Estamos muy ansiosos. La secretaria de deportes me comentó que había enviado una nota al municipio pidiendo las autorizaciones. Estamos con la ansiedad de ver si esto ya se habilita", expresó Milton Reyes.