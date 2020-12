Néstor Camino, profesor e investigador del CONICET, conversó con Red43 sobre el eclipse de Sol que se producirá este lunes y del que Esquel será testigo privilegiado, aunque en nuestra zona no podrá apreciarse la totalidad. "Es un fenómeno natural en el que la Luna se interpone entre nosotros y el Sol y no permite ver el disco solar normalmente. Si lo tapa completamente es total", explicó el especialista.

La totalidad "va a suceder y se va a visualizar en una franja que cruza Río Negro y Neuquén, pero los que no estamos en esa franja lo vamos a ver parcialmente", detalló Camino. En este sentido, indicó que "en Esquel va a estar tapado al 90%".

El Licenciado en Astronomía aclaró: "Los eclipses son fenómenos regulares, todos los años hay entre 4 y 7. Este año fueron 4 de Luna y 2 de Sol. El 30 de noviembre hubo un eclipse de Luna que aquí no se vio". Sin embargo, esta vez "lo excepcional dentro de lo natural es que tenemos un eclipse total de Sol en casa".

"En la totalidad se pone como un crepúsculo oscuro, se dice que se hace de noche pero esto no es así. Empiezan a aparecer algunas estrellas y planetas, pero eso se va a ver solamente en la franja de Río Negro y Neuquén".

¿Qué se podrá ver en Esquel?: "Acá nosotros posiblemente detectemos un cambio en la luminosidad, que las sombras no van a ser tan contrastantes, y posiblemente una baja de temperatura". Eso sí, en caso de que esté nublado "nos lo vamos a perder". Es un fenómeno de importante duración, aunque el máximo es breve: "Empieza 11:45, 13:10 o 13:09 sería la parte de mayor cobertura y a las 14:30 aproximadamente ya la Luna sale de enfrente del Sol". Si bien "viene feo el clima", aconsejó: "En esas 2 horas y media siendo mediodía de casi de verano es muy difícil que no veamos ni siquiera un cachito del eclipse, quizás no veamos todo el proceso pero cuando se abra un agujerito en las nubes traten de verlo".

"Nosotros íbamos a viajar a Piedra del Águila. Allí si se nublara se notaría una baja de luminosidad y el cambio de temperatura, porque está cambiando cómo la atmósfera recibe luz del sol en su parte exterior y por unos 2 minutos que dura la totalidad no recibe energía", contó Néstor Camino.

El director del Complejo Plaza del Cielo lamentó que en esta oportunidad no podrán organizar un evento para observarlo: "Siempre organizamos reuniones para compartir y explicar el fenómeno pero por la pandemia no vamos a hacer nada. Podemos ofrecer el telescopio que tenemos con un filtro específico que se ve espectacular pero no puedo decirle a la gente que vaya, ponga en el ojo en el telescopio, tocarlo, iría en contra de todos los protocolos".

"En todos los casos hay que tener muchísimo cuidado con la protección de la vista".

En este contexto "estamos haciendo mucha difusión, con el sitio web de la Asociación Argentina de Astronomía y la Universidad de Comahue hemos estado trabajando para observar en Piedra del Águila y Valcheta. Ellos van a tener un streaming para que veamos desde acá lo que están viendo allá".

En cuanto a Esquel, sostuvo: "Ya que no nos podemos juntar estamos entregando la mayor cantidad de anteojos posibles, son un dispositivos que en Argentina no hay. Anteojos de cartón con un filtro especial". "Eso es una donación donde en cada lugar del mundo que hay un eclipse coordina Astrónomos sin Fronteras. Se hizo mayor foco en la zona de la totalidad", señaló, pero de todas maneras hay disponibles en Esquel.

"Aquí estamos repartiendo y la consigna es mirar un ratito el Sol, sacarse el anteojo, descansar la vista, prestárselo a otro y así", marcó Camino. Por la demanda y la limitada disponibilidad al ser un producto muy costoso que se entrega gratuitamente, solo reparten uno por grupo familiar pero como "es un proceso lento", es posible compartirlos.

La entrega se realizará hoy viernes 11 de 16 a 18 horas en instalaciones del CCE Melipal (puerta de ingreso por Plaza del Cielo previo coordinación de entrega al mail plazadelcielo@gmail.com). Mientras que el viernes 11, sábado 12 y lunes 14 de 9 a 12 la entrega será en la Secretaría de Turismo.