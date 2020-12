La moda mira a la naturaleza: moda sostenible

La moda sostenible, no es una “moda” en su acepción pasajera, sino un modelo de desarrollo razonable y permanente, es decir, debe ser la norma y no la excepción.

Industrias como la de la moda, la segunda más contaminante del mundo, mueven fichas y apuestan por una industria más sostenible con el planeta. Grandes marcas ya se están uniendo a esta iniciativa.

Hasta no hace mucho tiempo, la sostenibilidad no era un concepto relevante para los consumidores a la hora de comprar un artículo y, por consiguiente, tampoco era tenido en cuenta por las marcas. Sin embargo, estos datos han alertado no solo a quienes trabajan en la industria sino a los propios consumidores que son cada día más conscientes de que la industria necesita un cambio y están tomando conciencia de la necesidad de adquirir hábitos que tengan un efecto positivo para el planeta.

¿Sabías que si utilizamos cada una de nuestras prendas durante al menos dos años, podríamos reducir nuestro impacto en el ambiente hasta en un 24%?

Slow fashion, moda ecológica, moda lenta, moda circular… Pero, ¿Qué es en realidad este concepto? La moda sostenible se trata de una nueva corriente de pensamiento. Un pensamiento que nace con el objetivo de concienciar al consumidor sobre la posibilidad de consumir prendas de vestir con criterios de sostenibilidad ambiental y social.

La moda sostenible o slow fashion se caracteriza por cumplir diversos criterios a la hora de llevar a cabo sus procesos de fabricación que la distinguen de la fast fashion: utilizan materiales naturales, de origen orgánico, regenerados o reciclados; tienen un control sobre las condiciones de seguridad y dignidad en el salario de sus trabajadores; y minimizan la huella de carbono y químicos en sus prendas.

Poco a poco, la moda sostenible está encontrando su espacio dentro de la industria que se presenta como un motor esencial para el cambio. Grandes empresas han adoptado un sistema de recolección de ropa, lanzaron una colección completa enfocada al comercio justo; presentaron sus primeras zapatillas a base de plásticos reciclados del mar.

También hay empresas que recogen lo que nosotros desechamos para darle una nueva vida.

Para fabricar sus prendas utilizan materiales reciclados, biodegradables, naturales, con algodón orgánico o con materiales certificados Bluesign.

Su objetivo es devolver al planeta lo que él nos ha dado, protegiendo a la naturaleza y a las personas, sin destruir ni una mínima parte esencial de ellas.

La moda sostenible es un modelo de producción responsable, economía circular y trabajo digno. Depende de nosotros los consumidores, apoyar las marcas sostenibles y demandar responsabilidad social por parte de las grandes marcas.