El concejal oficialista Diego Austin se mostró de acuerdo con los concejales opositores que se mostraron preocupados por la situación económica y social y también educativa por cierres de carreras en instituciones de formación. Fue luego de una fuerte banca del vecino.

"Nosotros estamos sufriendo algo que es muy grave que es la falta de un plan de gobierno a nivel nacional, a nivel provincial ni hablar y el gobierno municipal no es ajeno a la falta de un plan de gobierno", comenzó el edil. "Se viene pasando el día a día poniendo el caballo atrás del carro y tratando de pasar a ver qué pasa mañana. Esto genera esta incertidumbre, porque seamos realistas, los empleados estatales hace meses que no cobran, se les deben aguinaldos, la incertidumbre y el malestar que hay es notable", consideró.

En este sentido, también criticó que "si le sumamos que el gobierno nacional nos va corriendo la pelota sobre para cuándo llega la vacuna, yo le pediría al señor presidente que no diga más nada hasta no tener a ciencia cierta qué va a pasar". "Lo mismo el señor gobernador, que lo único que repetía es 'no voy a permitir'. Usted no es nadie para no permitir, el que no le va a permitir es el pueblo", enfatizó Austin.

Por eso para el edil "los análisis son coherentes y coincidimos".

"Estamos proponiendo crear una comisión especial con participación de la Hacienda, Gobierno, el director de Producción y alguno más que pueda llegar a ser resolutivo en este caso", planteó el concejal. "No estamos tomando las medidas necesarias para la situación que estamos viviendo. Tenemos una postura clara con respecto al extractivismo pero a su vez no estamos haciendo ningún tipo de reciclaje", analizó.

La nueva comisión que proponen sería para aplicar "la minería urbana": "Es el reciclaje de piezas tecnológicas. Hoy teniendo PTRSU estamos enterrando los minerales en vez de extraerlos". "No podemos solamente entregar un bolsón de comida a la gente, tenemos que darle un futuro", resaltó.

"La propuesta es que esta comisión esté integrada por un representante de cada bloque y 3 o 4 del Ejecutivo para que sea plural y claro. Una política transversal a las ideologías es que la gente tiene que trabajar y proyectarse a futuro", remarcó Diego Austin.

El proyecto completo, que apunta a desarrollar proyectos productivos sustentables.