Valeria Saunders, concejal de Chubut al Frente, dio su punto de vista y sus argumentos por lo ocurrido hoy en la sesión del Concejo Deliberante. Ella junto a Hernán Alonso y María Martínez, los otros dos ediles opositores presentes, se levantaron de sus bancas en el momento que iban a votarse el Presupuesto, la Tarifaria y el Código Tributario.

La última norma mencionada estaba leyéndose artículo por artículo en el recinto por pedido suyo. Esto se debió que "no fue analizado en las comisiones, por eso considerábamos que era importante que se leyera": "Nuestra asesora legal manifestó que era importante que este código lo trabajáramos con el Ejecutivo, no se hizo y no se leyeron el Presupuesto y la Tarifaria. No se discutieron ninguno de los documentos que se aprobaron sin tener el quórum requerido", manifestó Saunders.

"El quórum es el elemento esencial para el funcionamiento del Concejo. Probablemente esta cuestión la discuta la justicia pero lo terrible es que no nos sentemos a deliberar y hablar de política. Algunos concejales entienden que éste no es el lugar para hablar de política".

En cuanto a las acciones a seguir, señaló: "Es una situación que vamos a analizar los bloques minoritarios porque no estaría la representación de gran parte de la población en el voto del Presupuesto. Son elementos muy básicos que no se han discutido en el Concejo Deliberante. Es la primera vez que aprobamos Presupuesto, Tarifaria, Tributario sin discutirlo". "Nosotros no podíamos acompañar esto porque los concejales del oficialismo no dieron la oportunidad. Si ha sido así con los secretarios que se acercaron y nos han atendido durante todo este tiempo de análisis", apuntó la exministra de Familia provincial.

"Esto tiene que ver con la institucionalidad y con darle transparencia y legitimidad a cada una de las votaciones que hace el HCD", evaluó. En este sentido, adujo que Cambiemos ganó las elecciones "con un porcentaje bajísimo": "Los concejales de la oposición representamos al 70% de la comunidad. Salió todo sin el voto de los concejales que representan a la mayor parte de la población".

"Es la primera vez que veo que los concejales del oficialismo reforman el Presupuesto que manda el Ejecutivo. Nosotros hicimos sugerencias pero era una reforma, una reasignación de partidas a posteriori de la aprobación y a quien también se lo presentamos fue al secretario de Hacienda", prosiguió la edil. "Esta reforma que hicieron que dicen que cuenta con la aprobación del intendente es importante y no sabemos cómo va a impactar en las cuentas municipales, sobre todo en secretarías muy delicadas como Desarrollo Social", concluyó.