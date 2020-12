El secretario de Turismo de la Municipalidad de Esquel, Gustavo Simieli, habló sobre la situación de La Trochita. El Viejo Expreso Patagónico está rodeado de incertidumbre y no se sabe si volverá a funcionar de cara a la llegada de mayor cantida de turistas, que se espera a partir de enero.

"Es un tema aparte, no tenemos mucha injerencia en eso. Tenemos una reunión pendiente con Américo Austin que es el delegado provincial de Turismo para ver si podemos incorporarnos a una mesa de trabajo que vienen llevando adelante como una consultoría con distintos integrantes, para ver si se le puede encontrar la solución definitiva", señaló Simieli.

Asimismo, consideró: "El estado de La Trochita preocupa mucho, no solo el estado de conservación sino cómo están con los empleados. Hay un problema gremial y no creemos que se solucione para antes de enero".

El funcionario sostuvo que "es el atractivo número 1 que tiene Esquel durante todo el año. Pensar en una temporada sin La Trochita sería muy triste. Tenemos que aunar esfuerzos y dejar la política de lado". En cuanto a que haya turistas que decidan no viajar a nuestra ciudad porque no esté funcionando, analizó: "Se han hecho viajes exclusivamente para hacer la excursión a La Trochita. Esa gente seguramente no vendría". Sin embargo, advirtió: "No es el público que estamos esperando ahora en la temporada de verano. Pero sí es importantísimo como atractivo a nivel nacional".