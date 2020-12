Juan José Ale, hijo del exjefe de policía y exdiputado Juan Ale que fue declarado culpable por el abuso de dos menores de edad, hijas de su expareja, y detenido hace unos días, habló por primera vez públicamente tras las últimas novedades de la causa.

"Mi padre es inocente. La justicia va a decir lo que quiera decir. Para nosotros es doblemente doloroso sentir que no se escucha lo que decimos", aseguró. "Yo me pongo en el lugar de la gente. En un hecho de estas características, deben considerar que se merece lo peor porque más allá de lo que dice la ley la sensación que tiene la gente es que un hombre que abusa de dos niñas si es posible tiene que morir. El tema es que mi padre jamás hizo eso, no tenemos duda", enfatizó.

Ale contó cómo está compuesta la familia. Subrayó que "somos 5 hermanos, uno de ellos falleció hace unos años. Yo soy el más grande de los hijos de mi padre". "Él inició la relación con mi madre con dos nenes de 4 y 5 años, eso es un detalle importante porque no era el padre biológico de ellos. Mi madre tiene el más alto concepto de mi padre como ser humano y ninguno de nosotros declaró en las primeras instancias a pedido de mi papá", remarcó Juan José.

"No quería que nos expongamos a semejante cosa, intentando protegernos de algo que iba a ocurrir y ocurrió que es el escarnio público. Como hijos nos sentimos desamparados. Yo tengo dos nenas, mi hija más grande hoy tiene 18 y desde los 11 años se queda con el abuelo sola. Yo la dejó 2 o 3 semanas porque ella quiere quedarse", continuó. Reveló que su hija "lloró toda la Navidad" y "estas cuestiones no las está teniendo en cuenta nadie. No tenemos dudas de que mi padre es inocente".

"Nadie por más que ame a su padre va a dar la cara si comete un hecho de estas características. No lo hizo antes y no lo va a hacer nunca porque nunca fue un degenerado", insistió. "Mi padre fue una persona pública, que además de eso tuvo intervención en el deporte. La gente del atletismo de Esquel sabe que es así, tuvo agrupaciones atléticas con menores, con niños y jamás ocurrió una cosa así", prosiguió.

Dejó en claro que entiende la condena social porque "si la gente entiende que una persona hizo una cosa así, que muera aunque la ley diga otra cosa, pero realmente nuestro papá no lo hizo y es muy doloroso para una familia completa que en Navidad la pasó muy mal".

Reclamó que se tenga en cuenta la edad de su padre porque "ninguna persona de su edad está dentro del sistema penitenciario chubutense". Resaltó que dentro de unos meses cumplirá 70 años y tiene problemas de salud "que se empeoraron de 2017 cuando se enteró de esta denuncia".

"Lo mínimo que pretendemos es que tenga la contención que debe tener por ley a partir de su estado de salud y que se prevea que no tiene por qué morir dentro de un sistema carcelario".

Afirmó que no estuvieron presentes con anterioridad por las restricciones a causa de la pandemia. En este sentido, comentó: "Hace poco se hizo una audiencia de revisión y yo pude viajar con mi señora y mis hijas para estar presente, a mis hermanos les pedí que no vengan".