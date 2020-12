En diálogo con Red43, Sergio Ongarato dio su punto de vista sobre la temporada turística que está iniciando y las expectativas de cara a las próximas semanas. Durante el fin de semana, Esquel tuvo una ocupación baja, que rondó el 10%.

"Hay consultas, hay reservas. Uno siempre espera más, pero es lo que necesitamos nosotros para la economía de la ciudad. Hay muchos puestos de trabajo que dependen de que funcione el turismo y que al turismo le vaya bien", consideró el intendente. "Estamos tratando de que en esta incertidumbre por la pandemia podamos tener algo y que el sector al menos pueda salvar los costos y tener algo más para los meses de temporada baja", subrayó.

Resaltó que muchas cuestiones van a depender del Covid "en nuestra región y de cómo evolucione tanto a nivel provincial como nacional". "El turismo depende de muchos factores que no puede controlar", marcó Ongarato.

En este sentido, reflexionó: "El Covid no se va a ir en enero o febrero, vamos a tener que arrancar el próximo año con el Covid entre nosotros y aprendiendo a cuidarnos. El año que viene tenemos que retomar las clases, nuestros chicos no pueden seguir sin tener educación". "El turismo no va a ser de la misma forma que estábamos acostumbrados. Depende de la responsabilidad de los prestadores, los transportistas y cada uno de nosotros como vecinos", destacó el mandatario municipal.