Colihueque: "En el tribunal de faltas hay un muy buen equipo de trabajo"

El Dr. Juan Colihueque estuvo presente en el acto de asunción de la Dra. Adriana Conesa como Jueza de Faltas de Esquel.

En ese marco, Colihueque manifestó: "La felicité por haber ganado el concurso y deseándole los éxitos que corresponden adentro del tribunal. Estuvimos charlando algunas cositas puntuales, pero ahora le corresponde a ella llevar adelante la actividad del tribunal de faltas. Creo que le va a ir muy bien. Lo esencial es el equipo de trabajo y en el tribunal hay un muy buen equipo de trabajo. No va a tener ningún inconveniente en cuanto a su gestión".

Sobre su paso como juez de faltas, indicó: "Es importante que a uno se le reconozca el trabajo. Quiere decir que los cuatro años que estuve no fueron en vano y eso reconforta. No solamente la cuestión personal, sino lo familiar. Agradezco el reconocimiento que he tenido".

Por último, Colihueque, pese a sus intenciones de continuar en el cargo, explicó por qué no se presentó al concurso: "No presenté por cuestiones personales y de salud, más que nada. Ni siquiera me fijé en el concurso. También el acompañamiento que tenía que tener de mi esposa, que también tiene un problema bastante complicado", concluyó.