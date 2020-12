Homicidio en la plaza San Martín: el jueves se conocerá el veredicto

Ayer miércoles el Tribunal de juicio escuchó los alegatos de las partes y el pedido de justicia de la familia de la víctima. La Fiscalía y la Querella sostienen que se trató de un homicidio simple. La defensa insiste con que hubo legítima defensa. Esta tarde Fernanda Révori, Martín O’Connor y José Luis Ennis, darán a conocer su veredicto.

Fidel González inició su alegato haciendo una secuencia cronológica de los movimientos del imputado y de la víctima, que fueron captados por las cámaras de seguridad del lugar. Luego fue hilando el aporte de los testigos de acuerdo a la hipótesis de la acusación. Los sucesos tuvieron lugar el viernes 04 de Enero de 2019 cerca de las 23 hs, en la esquina de la plaza San Martín, sobre las calles mitre y Ameghino, más precisamente sobre esta última, Ruminahuel le dio muerte a Carlos Matías Valle mediante la utilización de un cuchillo en la zona del tórax, lo que motivo su urgente traslado al HZE donde ingreso totalmente desvanecido y minutos después falleció.

González explicó los motivos por los que considera que los testigos de la defensa fueron mendaces. Descartó la legítima defensa, ya que debe darse una agresión ilegítima por parte de quien resulta víctima, necesidad del medio empleado para repelerla, en este caso el cuchillo, y la falta de provocación suficiente, es decir que el imputado no hubiera provocado a la víctima para que esta reaccione provocando la situación. Esa provocación debe ser inminente, no puede referirse a un conflicto anterior. “El imputado no reúne los requisitos que plantea la norma”, indicó el fiscal. Si se vio en situación de pelea podría haberse retirado, indicó. Para el fiscal, decidió enfrentar la situación “porque esto es una cuestión de hombría, una cuestión de barrio, si uno se va del lugar es cagón…” Concluyó que el imputado provocó la situación por eso no puede alegar la legítima defensa.

Por la querella, José Julián Ripa Montuenga, sostuvo que la declaración de Juan de la Cruz Ruminahuel como la de los testigos de la defensa, son mendaces, armadas y hechas a conveniencia de su propia situación. Para sostener esto, repasó los testimonios a la luz de la prueba producida en el debate.

Los padres y la viuda de Carlos Matías Valle, hablaron del dolor del duelo que transitan a diario. Pidieron que no se burle del dolor ajeno.

Horacio Hernández sostuvo que Carlos Matías Valle fue a agredir a Ruminahuel de modo ilegítimo. Sostuvo que fue rodeado por cuatro personas que lo agredieron, generando una pelea. En ese contexto, a criterio del defensor, Ruminahuel se debió defender para salvar su vida. “El análisis de toda la prueba, los testimonios… hacen que solo sea posible un fallo favorable…” dijo Hernández pidiendo la absolución. Ruminahuel dijo que solo se defendió, que lo lamenta por la familia y que “quiero justicia para mí también”.

Hoy jueves a la tarde se conocerá el veredicto del Tribunal.