El presidente de la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut, Víctor Tejada, analizó el año que tuvo la institución en circunstancias atípicas por la pandemia.

"Las actividades de la liga quedaron inconclusas, tanto en Inferiores, Infantiles, Primera y Fútbol Femenino", lamentó Tejada. "Los clubes conjuntamente con el Consejo Directivo de la Liga y Secretaría de Deportes han hecho algunos momentos recreativos, de esparcimiento, para que los chicos salgan un poquito de la casa después de esta cuarentena tan larga", explicó.

Sin embargo, es una incógnita cuándo puede volver el fútbol local: "Hasta ahora no tenemos nada formal, dependemos del Consejo Federal de AFA y no tenemos viso de cuándo retomar las actividades". "En octubre se comenzó a jugar el fútbol de AFA. El protocolo está pero es caro para los clubes del interior que no tienen recursos para hisopar cuando se juega. Es imposible ponerlo en práctica. Tendremos que seguir esperando a ver qué sucede en el transcurso del próximo año", subrayó el dirigente.

De cara al 2021, resaltó que "nuestro mandato está vencido, tenemos todo listo para llamar a asamblea pero no nos permiten de la IGJ realizar una reunión con todos los clubes". "Vamos a ver si hay alguna otra lista interesada. Nosotros vamos a postularnos de vuelta, tenemos en carpeta lo que queremos hacer de acá en más", indicó.

Si la actual comisión directiva continúa conduciendo los destinos de la Liga de Fútbol, adelantó: "La novedad es poner en marcha el futsal de AFA que es algo que nos vienen solicitando desde el Consejo Federal, ir agregando actividades a cada liga". "Si somos elegidos para seguir manejando la Liga del Oeste del Chubut vamos a conformar el departamento de futsal".

Por último, Tejada dejó un mensaje de cierre de año: "Para todos los clubes afiliados a nuestra liga, esperamos que este año que viene sea mucho mejor que este, que podamos superar la pandemia y volver a la normalidad. Felices Fiestas para todos".