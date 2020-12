A 18 años de la primera marcha en Esquel por el No a la Mina, una de las vecinas que estuvo desde el día uno fue "la Yoya" Crescenci, quien se expresó este viernes a la tarde: recordando aquellos primeros momentos y, en la actualidad, enfurecida con el gobernador Arcioni.

"A mi me corrían por todo Esquel, me tiraban los Jeep encima y las camionetas. Una vez hicimos un lío tremendo y los echamos porque vinieron a dar un curso para los mineros", recordó.

Sobre la actualidad, la Yoya dijo: "Arcioni renunciá. Porque lo que has hecho con Chubut es un papelón. Tendrías que estar en cana porque te lo merecés. Has estafado a los maestros, a los empleados públicos. ¿Y todavía tenés el tupé de seguir queriendo gobernar esta provincia? Vendé tus aviones y pagá los sueldos. Esta economía, nunca en la vida, estuvimos tan mal. En una provincia como esta, con la tierra hermosa, el aire, el agua. Es un escándalo. Vos no sos el dueño de Chubut, los dueños somos los chubutenses".

Además, en su furia contra Arcioni, agregó: "No sabe lo que es la dignidad. Cree que es Dios. Que me haga un juicio y venga a pelear conmigo mano a mano. No vino más a Esquel porque la última vez que vino salimos gritando y le dije 'la próxima vez voy a atropellar ese palco con mi auto, así lo haga pelota yo te voy a bajar'".