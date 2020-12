La concejal de Cambiemos, Karina Otero, pasó por Firma y Aclaración en la noche del miércoles. Mano a mano con Ricardo Bustos, la edil se refirió a varios temas de actualidad.

El más reciente es la ordenanza que prohíbe la exhibición de golosinas en las cercanías a las cajas de expendio de comercios. Otero remarcó que esta normativa tuvo tratamiento desde agosto y "fue impulsada por Lis Aguirre (PJ)". Explicó que abarca a supermercados, hipermercados, minimercados y aquellos que tengan más de dos cajas registradoras habilitadas.

"La idea es bajar el consumo de los azúcares, cuando uno va llegando a la caja tiende a manotear lo primero que encuentra, con los niños también pasa, que quieren todo", señaló consultada sobre el espíritu de la ordenanza. "Es interesante hacer estas políticas de salud desde el Estado, somos un municipio saludable y tendemos a ser este tipo de ciudad", evaluó.

De todas formas, la concejal oficialista puso sobre la mesa la necesidad de que estas cuestiones se aborden desde la educación: "Yo soy maestra jardinera y uno concientiza desde el nivel inicial sobre los alimentos saludables. Nosotros lo planteamos dentro del jardín en los 2 niveles tanto maternal como inicial. Entiendo que la primaria vendría a ser lo mismo".

"Para generar hábitos saludables, muchas veces no los adquirimos por sí solos, necesitamos el empujoncito para empezar a adquirirlos".

"Durante la pandemia la obesidad ha crecido mucho tanto en niños como en adultos", analizó seguidamente y advirtió que desde el Concejo Deliberante "la prohibición es una opción que se encuentra para poder legislar sobre estos temas".

También evaluó que en las escuelas deben abordarse otras problemáticas, como la violencia de género, desde el jardín de infantes. En esto, el alcance del municipio es limitado: "Yo estoy dentro del sector maternal. Los jardines maternales son mitad municipales y mitad provinciales, en algunos hay comedores y en general trabaja una nutricionista del municipio con los directores del establecimiento".

"Me ha tocado vivir algunas situaciones con niños del jardín que para ellos es natural que el papá le pegue a la mamá o viceversa. Ese chico lo naturaliza", contó Otero. Por eso destacó que "hay que trabajarlo muy a fondo, con la familia también, porque no está bien que el niño vea ese tipo de violencia ni debería existir tampoco a espaldas del niño, y trabajar con ese hombre violento".

¿Cómo seguirá la actividad en el HCD?: "Estamos terminando un año que ha sido muy difícil para todos, con esta pandemia y para los chubutenses por la situación económica, No me he puesto a pensar que podemos hacer para el año que viene y con el bloque tampoco lo hemos charlado. Estamos terminando el tema del presupuesto". De todos modos, para la edil, se termina "un muy buen 2020 dentro del Concejo".