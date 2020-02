Ongarato: "Sigo esperando que sea un error, pero desde el Ejecutivo no lo encontramos"

El intendente Sergio Ongarato explicó en conferencia de prensa por qué tomó la decisión de apartar a Andrea Rowlands del cargo de Secretaria de Gobierno, a raíz del faltante de más de 2,3 millones de pesos de la Terminal de Ómnibus. La ahora exfuncionaria fue gerente del establecimiento hasta el 10 de diciembre de 2019.

"Le pedí la renuncia al menos hasta que se aclare esta situación. Su reemplazante todavía no está definido".

El mandatario municipal remarcó que el viernes se presentó en Fiscalía para hacer la denuncia correspondiente, debido a que no se pudo justificar la falta de ese dinero y que de esta manera "se hagan las investigaciones que desde la Municipalidad no podemos realizar". "Yo le mostré a Rowlands los dos informes de la Terminal y de Hacienda y no coinciden", indicó el mandatario municipal.

"Espero que esto se pueda aclarar lo antes posible. Hoy lo tiene que determinar la Justicia"

La exgerente tendrá posibilidad de defenderse y explicar su versión de los hechos. "Le di un plazo para que me explique la situación, me pidió unos días más. Ese informe también se presentará a Fiscalía", puntualizó Ongarato. Los 2,3 millones de pesos figuran como deuda de las empresas y "lo que no cierra es lo que dicen que pagaron y que presentaron comprobantes, ya escapa a lo que podemos hacer y por eso nos presentamos en la Justicia para que investiguen con todas las herramientas de la ley".

"Con el contador (Matías) Taccetta hicimos lo que corresponde al presentarnos en la Justicia cuando vemos que hay algo que no nos cierra dentro de la Municipalidad".

"Sigo esperando que sea un error, pero desde el Ejecutivo no lo encontramos", sostuvo el intendente. "Si hay comprobantes de pago que no son oficiales, desde la Municipalidad no lo podemos establecer", agregó e insistió en que espera que el Poder Judicial encuentre que se trata de una equivocación. "Tenemos una gran responsabilidad de ser transparentes quienes ejercemos cargos políticos para demostrar todo lo que tiene que ver con el manejo de los fondos públicos. No es lo mismo que la Justicia actúe de oficio a que el intendente y el Secretario de Hacienda vayamos y nos presentemos para mostrar lo que no nos cierra y se investigue", enfatizó Ongarato.