Irregularidades en la Terminal: ¿Cómo era el método de pago de las empresas?

Ya de manera judicial, se continúa investigando las presuntas irregularidades en la Terminal de Ómnibus de Esquel, donde hay una deuda de más de 2 millones de pesos. Uno de los concesionarios, Nicolás Barría, de la empresa Marga, comentó cuál fue el método de pago durante la gerencia anterior.

"Principalmente, la empresa no tiene deudas. Tenemos todos los comprobantes y entregamos todo a la Municipalidad. Tengo la concesión desde 2012 y siempre el pago de alquiler, expensas, descarga de baños químicos y toque de plataforma se pagaba acá, en mano a secretaria o a la misma gerenta. Todo en efectivo. Yo lo descontaba de la caja diaria y rendiciones", explicó Barría.

Sobre la deuda que le saltó, más allá de haber pagado todo en término, comentó: "Me entero de la deuda porque fui a reclamar la habilitación. Llevé documentación y un libre de deuda que me dijeron que no era valido porque tiene que ser de rentas y pagar una tasa para que te den ese libre de deuda. Mi documentación válida serían los comprobantes firmados por la gerencia de la terminal".

"Yo realizo los pagos y quedamos con una deuda que no existió. Me dijeron que tenía una deuda de alquiler y me pareció raro. Me dieron las facturas que debía y presenté toda la documentación que me respalda. Lo que me figuraba era 250 mil pesos con interés que llegaba a 300 mil pesos toda la deuda".

Por otra parte, se refirió a la posibilidad de pagar por bancos como otras empresas y le dio el visto bueno a la gestión de Andrea Rowlands a cargo de la Terminal: "No sabía que otras empresas pagaban de forma bancaria. Uno de los comprobantes dice que el pago se lo hice a Andrea. Nunca sospeché ni me imaginé que iba a saltar nada de esto. Recalco que la gestión siempre fue excelente con la relación con nosotros. Administrativamente siempre tuvo buena predisposición, siempre se preocupaba por los pasajeros. Siempre respondió y estoy muy conforme con su gestión".