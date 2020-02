Proponen que Esquel se transforme en un polo científico y tecnológico

El diputado nacional por el Frente de Todos, Santiago Igon, comentó que una de las reuniones que mantuvo con ministros nacionales en Buenos Aires fue con el responsable del área de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza. En dicho encuentro, del que también participó el dirigente trelewense Emanuel Coliñir, plantearon la iniciativa de convertir a Esquel en un polo científico y tecnológico.

"Tuvimos una reunión muy fructífera. Propusimos que en ese polo haya una gran pata del Estado pero también de un privado. Él se comprometió a equiparnos", aseguró Igon. "Nosotros ahora necesitamos ver dónde se puede instalar y cómo lo vamos a trabajar con distintos organismos y con los privados", prosiguió.

Por otra parte, Igon dio su postura sobre la actualidad de Esquel y remarcó que con Sergio Ongarato tiene "una relación respetuosa" a pesar de que "tenemos visiones distintas de la política". "Yo me he puesto a disposición porque no es ponerme a disposición de Ongarato o de cualquier funcionario, yo estoy a disposición de los vecinos de Esquel", agregó.

"Necesitamos generar trabajo. Esquel es una de las ciudades con mayor desocupación de la provincia, aunque no se hable del tema tenemos más de 2.000 trabajadores de la construcción sin empleo", consideró Igon.

La palabra de Igon: